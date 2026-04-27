کاروان زیر سایه خورشید به جزیره هرمز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، با ورود کاروان زیر سایه خورشید به جزیرة الشهدای هرمز لحظهای از جنس نور را تجربه کرد؛ لحظهای که اشک شوق در چشمان مردم نشست و میدان امام خامنه ای هرمز به عطر مشهدالرضا آغشته شد.
محمد هادی میرزایینیا، سرپرست کاروان «زیر سایه خورشید»، در جمع مردم جزیره هرمز با اشاره به تقابل همیشگی حق و باطل، اظهار داشت: تاریخ نشان داده که جبهه حق معمولاً از نظر تجهیزات و لجستیک برتری ندارد، اما با اتکا به نصرت الهی پیروز میشود.
وی با ذکر مثالهایی از پیامبر اسلام (ص)، حضرت موسی (ع) و حضرت ابراهیم (ع)، افزود: در مقابل لشکر مسلح فرعون، لشکر حضرت موسی (ع) کمبضاعت بودند، اما به اذن الهی پیروز شدند. همچنین پشهای برای نابودی نمرود کافی بود.
میرزایینیا با اشاره به داستان لشکر فیل ابرهه و حمله به مکه، تأکید کرد: نیروهای الهی حتی با وجود تجهیزات برتر ظاهری، دشمنان را نابود میکنند.
سرپرست کاروان زیر سایه خورشید با بیان اینکه «کشور ما هم صاحب دارد»، گفت: صاحب این کشور امام زمان (عج) و امام حسین (ع) است. وی از مردم خواست با انجام وظایف خود در صحنه، پشتیبانی و جهاد، زمینه را برای نصرت الهی فراهم کنند.
میرزایینیا در پایان وعده داد: به زودی شاهد نابودی باطل از راههای غیرمنتظره خواهیم بود و تاریخ شاهد این پیروزی خواهد بود.
نظر شما