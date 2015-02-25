اعضای ستادتسهيلات سفر استان سمنان از جاده های دامغان بازديد كردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صارمی زاده معاون سیاسی امنیتی و جانفشان عراقی معاون عمرانی استان سمنان طی سفری یک روزه به شهرستان دامغان در روز چهارشنبه از جاده دامغان - جندق تا ۱۶۰ كيلومتري محور در منطقه سركوير، پمپ بنزين جاويد در جاده دامغان – شاهرود و نقاط حادثه خيز محورهاي مواصلاتي شهرستان با هدف تسهيل و امنيت مسافران نوروزي بازديد كردند.

در جلسه اي كه با حضور اعضاي ستاد تسهيلات سفر استان سمنان در محل راهدارخانه سركوير در جنوب شهرستان دامغان برگزار شد يك ميليارد ريال اعتبار براي ساخت و تجهيز نمازخانه و سرويس بهداشتي در ۱۶۰ كيلومتري جاده دامغان- جندق، استقرار پايگاه امداد و نجات جمعيت هلال احمر به صورت دائم در اين منطقه، استقرار پاسگاه نيروي انتظامي و نيز راهدارخانه از ۲۵ اسفند تا ۲۰ فروردين سال ۹۴ و ... به تصویب رسید.

ساماندهي تابلوهاي ورودي و خروجي شهرستان دامغان، استقرار يك دستگاه جرثقيل و ماشين آتش نشاني، آغاز به كار پمپ بنزين جاويد از ۱۵ اسفند، امداد رساني بهتر و سريعتر با دو فروند هلي كوپتر در آسمان استان سمنان به ويژه در محور دامغان- جندق به مسافران حادثه ديده، تلاش مسئولان دستگاه هاي اجرايي امداد و نجات و خدمات رساني براي خدمت به مسافران و شناسايي نقاط حادثه خيز و رفع آن، افزايش ضريب امنيتي در محورهاي مواصلاتي و ارتقاء آنتن دهي تلفن همراه از مهمترين تصميمات و مصوبات اين جلسه بود كه بر اجرايي شدن آن ها تاكيد شد.

فرمانده انتظامي استان سمنان، مديران كل جمعيت هلال احمر، راه و ترابري، پايانه ها و امور حمل و نقل استان سمنان، فرماندار و اعضاي تسهيلات سفر شهرستان دامغان شامل فرمانده نيروي انتظامي، مديران راه و ترابري، جمعيت هلال احمر، پايانه ها و امور حمل و نقل و بخشدار اميرآباد در اين بازديدها حضور داشتند.

شهرستان دامغان داراي ۹۶۵ كيلومتر راه اصلي و بزرگراه و يك هزار و دو كيلومتر راه روستايي است كه ۲۴۰ كيلومتر از محور مواصلاتي دامغان-جندق در حوزه استحفاظي اين شهرستان قرار دارد.