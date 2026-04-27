۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

دستگیری مرد مسلح پیش از ارتکاب قتل در تهران

پلیس اطلاعات تهران موفق شد مردی را که به دلیل اختلاف فامیلی قصد داشت با کلت کمری قتل مرتکب شود، در شرق تهران دستگیر و سلاح او را کشف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: مأموران پلیس اطلاعات فاتب موفق به شناسایی و دستگیری متهم مسلحی شدند که قصد ارتکاب قتل در تهران را داشت.

این فرد در پی یک درگیری فامیلی در یکی از استان‌های مرکزی، سلاح کلت کمری تهیه و جهت هدف قرار دادن طرف مقابل به تهران مراجعه کرده بود.

مأموران با رصد دقیق و جمع‌آوری شواهد و قرائن لازم، اقدام به دستگیری ضربتی متهم در مخفیگاه وی در شرق تهران کردند و یک قبضه سلاح کلت کمری از وی کشف شد.

متهم ضمن اعتراف به قصد حمله به فرد مورد خصومت، به انگیزه شخصی و خصومت‌های فامیلی اشاره کرد.

پلیس با تأکید بر اهمیت پیشگیری از جرائم ناشی از خصومت و تعصبات شخصی، هشدار داد: پشیمانی دیرهنگام متهمان بسیاری از قتل‌ها را به همراه دارد و هرگونه دامن زدن به اختلافات می‌تواند به فجایع جبران‌ناپذیر منجر شود.

کد مطلب 6812646

