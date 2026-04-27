به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان با همکاری کارشناسان ادارات صمت، جهاد کشاورزی، اتحادیه‌های مربوطه و اداره غله، از چندین واحد نانوایی بازدید کردند.

در این گشت‌های تلفیقی، ضمن ارائه تذکر به متصدیان واحدهای دارای تخلفات جزئی، سه واحد نانوایی که مرتکب گران‌فروشی (فروش پلاستیک) و کم‌فروشی شده بودند، پلمب و برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

پلیس لرستان، تأکید کرد: نظارت مستمر بر صنوف با جدیت ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق شماره ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.