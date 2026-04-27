  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

سردار قاآنی: رژیم صهیونی در مقابل جوانان لبنانی مستاصل و درمانده‌ است

فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به هزینه‌های گزاف و ناکامی‌های رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: این رژیم در مقابل ایستادگی و خلاقیت لبنانی‌ها مستأصل و درمانده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پیامی منتشر کرد. پیام فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

مقاومت قهرمانانه حزب الله لبنان ثابت کرد که روایت‌های القایی رژیم کودکش صهیونی برای پایان مقاومت و نابودی حزب الله لبنان، دروغی بیش نیست.

رژیم صهیونی علی‌رغم صرف هزینه‌های گزاف و بکارگیری امکانات گسترده انسانی و تسلیحاتی و هدر دادن پول مالیات دهندگان آمریکایی، در مقابل ابتکار و ایستادگی جوانان غیور لبنانی مستاصل و درمانده تر از هر زمان دیگری است.

این رژیم جنگ افروز در سال‌های گذشته همواره هیچ جنگی را با موفقیت به پایان نرسانده و در دستیابی به اهداف نظامی ناکام بزرگ و سرافکنده است.

ساحات مقاومت قوی‌تر و منسجم تر از هر موعد دیگری در کنار حزب‌الله قهرمان قراردارند و در وقت ضرورت در حمایت از مردم مظلوم لبنان و فلسطین وارد عمل شده و صهیونیست‌های جنایتکار را از عمل شوم خود پشیمان خواهند کرد.

اسماعیل قاآنی

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کد مطلب 6812656
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها