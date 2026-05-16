۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

گزارش رسانه صهیونیستی درباره کاهش حضور دیپلماتیک آمریکا در غرب آسیا

یک رسانه صهیونیستی درباره تاثیر جنگ ایران بر کاهش حضور دیپلماتیک آمریکا در غرب آسیا نوشت که بیش از ۱۰۰ منصب سفارتی در این منطقه خالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای صهیونیستی «جویش اینسایدر» در گزارشی نوشت: مقام‌های پیشین کاخ سفید درباره خالی ماندن سمت‌های سفیران آمریکا در غرب آسیا به دولت دونالد ترامپ هشدار دادند.

این رسانه صهیونیستی نوشت: دیپلمات ها و کارشناسان پیشین غرب آسیا در وزارت امور خارجه آمریکا از دولت ترامپ خواستند ده‌ها منصب سفیر در این منطقه را هرچه سریع‌تر پر کند و هشدار دادند که ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای زیانباری برای نفوذ و دیپلماسی آمریکا داشته باشد.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نخستین‌بار گزارش داد که بیش از ۱۰۰ منصب سفارتی از جمله چندین سمت کلیدی مربوط به حوزه غرب آسیا در دولت ترامپ همچنان خالی مانده است.

براساس این گزارش، آمریکا در حال حاضر سفیر رسمی در کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، عراق و کویت ندارد.

بسیاری از سفارتخانه های آمریکا در منطقه خلیج فارس و غرب آسیا از ترس حملات موشکی-پهپادی ایران تعطیل یا فعالیت های خود را متوقف کرده اند.

ایران در طول جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی خویشتنداری کرد و به هیچ کدام از مراکز دیپلماتیک حمله نکرد. با این وجود، برخی مراکز دیپلماتیک آمریکا هدف حمله گروه های ناشناس قرار گرفت.

