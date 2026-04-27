تولید روزانه ۵ هزار تن آسفالت و آغاز عملیات روکش مکانیزه در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران ، با اشاره به آغاز تولید آسفالت پس از تعطیلات نوروزی اظهار کرد: ابتدا تولید را برای لکهگیری در اختیار مناطق قرار دادیم و اکنون نزدیک به ۱۰ روز است که عملیات تراش و روکش مکانیزه را نیز آغاز کردهایم. روزانه ۵ هزار تن آسفالت تولید میکنیم و نگذاشتیم موضوع تولید آسفالت متوقف شود.
وی با بیان اینکه رویکرد شهرداری تهران با توجه به شرایط متفاوت امسال، توقفناپذیری در حوزه آسفالت است، تصریح کرد: هر حجمی که بتوانیم تولید میکنیم. بسیاری از بزرگراهها نیازمند ترمیم آسفالت و انجام تراش و روکش مکانیزه هستند که حتماً انجام میدهیم. همچنین معمولاً در فصل سرد سال، کیفیت آسفالت در برخی نقاط کاهش مییابد که باید ترمیم شوند.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران تاکید کرد: تولید ادامه دارد و پیمانکاران اجرایی نیز کار خود را یکی پس از دیگری آغاز کردهاند تا بتوانیم امسال نیز همچون سالهای گذشته رضایت شهروندان را از وضعیت آسفالت معابر جلب کنیم.
صداقتی درخصوص اولویتبندی معابر برای عملیات آسفالت نیز توضیح داد: معابر درجه سه معمولاً کوچهها هستند. امسال اولویت با معابر درجه یک است؛ چراکه سرعت رفتوآمد خودروها در این معابر بالاتر است. مثلاً خودرویی در کوچه با سرعت ۳۰ کیلومتر حرکت میکند، اما در اتوبان سرعت به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت میرسد و طبیعتاً حادثه در اتوبان میتواند خطرات جانی بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه امسال نیز همین رویکرد را دنبال میکنیم، گفت: اگرچه برخی معابر درجه دو و سه نیز در برنامه ما قرار دارند، اما نگاه اصلی معطوف به معابر مهمتر است.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران ادامه داد: رویکرد کلی این است که بیشترین مخاطرات را پوشش دهیم و نقاطی که خرابیهای بیشتری دارند ترمیم شوند.
نظر شما