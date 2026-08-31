به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت خام در پی تشدید تنشهای نظامی میان ایران و آمریکا، روز دوشنبه با افزایشی بیش از ۲ درصد روبهرو شد. در این میان، قیمت نفت خام برنت با ۲.۱۴ دلار افزایش (معادل ۲.۸۵ درصد)، به ۹۰.۲۴ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز با ۱.۸۰ دلار افزایش (معادل ۲.۵۵ درصد)، در سطح ۸۵.۵۳ دلار معامله شد.
این جهش قیمتی پس از آن رخ داد که نیروهای آمریکایی در شب یکشنبه به جزیره لارک ایران در تنگه هرمز حمله کردند؛ اقدامی که نخستین درگیری مستقیم آمریکا علیه ایران از اواخر ژوئیه محسوب میشود. ایران نیز در واکنش به این اقدام، دو پایگاه هوایی آمریکا در اردن را هدف حملات موشکی قرار داد.
چشمانداز صعودی قیمت انرژی در سایه جنگ
تونی سایکمور، تحلیلگر بازار از گروه آیجی، با اشاره به ورود به فاز جدیدی از تشدید تنشها، گفت که تعیین مدت زمان این درگیریها دشوار است و میتواند روزها یا هفتهها به طول انجامد. وی افزود که طبق تحلیلهای تکنیکال، در صورت عبور قیمت نفت آمریکا از مقاومت ۸۵.۹۰ دلار، مسیر برای افزایش بیشتر باز خواهد شد؛ به طوری که هدف نخست، سطح ۸۷.۶۹ دلار و هدف بعدی، اوج ماه ژوئیه یعنی ۹۳.۵۰ دلار خواهد بود.
بنبست مذاکرات و نگرانی در مسیرهای کشتیرانی
در حالی که میانجیگران برای بازگشایی تنگه هرمز تلاش میکنند، مذاکرات برای پایان دادن به درگیریها به بنبست رسیده است. شایان ذکر است که تنگه هرمز پیش از آغاز درگیریها در ماه فوریه، میزبان یکپنجم نفت جهان بود.
دادههای کشتیرانی نشان میدهد که تعداد کشتیهای قابل مشاهده در تنگه هرمز به پنج فروند در روز کاهش یافته که نشاندهنده احتیاط بالای شرکتهای حملونقل در برابر حملات احتمالی است. همچنین، اداره عملیات دریایی بریتانیا گزارش داد که یک نفتکش روز شنبه هنگام عبور از این تنگه، هدف اصابت قرار گرفته است.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که نفت حاصل از توافق اخیر با ونزوئلا، برای بازسازی ذخایر استراتژیک آمریکا که به پایینترین سطح خود در ۴۴ سال گذشته رسیده، استفاده خواهد شد.
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