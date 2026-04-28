۲۴ دقیقه گوش دادن به موسیقی در کاهش اضطراب موثر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، یک کارآزمایی بالینی نشان داد که گوش دادن به موسیقی طراحی شده به مدت ۲۴ دقیقه می‌تواند علائم اضطراب را به طور قابل توجهی کاهش دهد. این موسیقی با تحریک ضربان شنوایی (ABS)، نوعی الگوی صوتی که برای تأثیر بر فعالیت مغز طراحی شده است، همراه شد.

این مطالعه که توسط محققان دانشگاه متروپولیتن تورنتو کانادا انجام شد، شامل ۱۴۴ بزرگسال با اضطراب متوسط بود. همه آنها از قبل برای مدیریت علائم خود دارو مصرف می‌کردند.

محققان می‌خواستند ببینند که آیا گوش دادن به موسیقی با ABS می‌تواند تسکین بیشتری ایجاد کند و افراد برای رسیدن به بهترین نتایج به چه مدت زمان نیاز به گوش دادن دارند.

شرکت‌کنندگان به چهار گروه تقسیم شدند. هر گروه به نوع یا طول صدای متفاوتی گوش دادند:

- نویز صورتی به مدت ۲۴ دقیقه (به عنوان گروه کنترل استفاده شد)

- موسیقی با ABS به مدت ۱۲ دقیقه

- موسیقی با ABS به مدت ۲۴ دقیقه

- موسیقی با ABS به مدت ۳۶ دقیقه

قبل و بعد از گوش دادن، شرکت‌کنندگان آزمون‌هایی را برای اندازه‌گیری اضطراب و خلق و خو انجام دادند.

در مقایسه با نویز صورتی که صدایی شبیه آبشار، باران یا امواج اقیانوس دارد، نتایج نشان داد که موسیقی با ABS به کاهش علائم شناختی و جسمی اضطراب کمک می‌کند. نمونه‌هایی از علائم شناختی شامل افکار غیرقابل کنترل و مشکل در تمرکز است، در حالی که علائم جسمی ممکن است به صورت حالت تهوع یا درد قفسه سینه بروز کند.

افراد همچنین گزارش دادند که پس از گوش دادن به موسیقی با ABS احساس منفی کمتری دارند.

جلسه۲۴ دقیقه‌ای قوی‌ترین نتایج کلی را نشان داد. این جلسه به خوبی جلسه ۳۶ دقیقه‌ای و بهتر از نسخه ۱۲ دقیقه‌ای عمل کرد.

«فرانک روسو»، استاد روانشناسی در دانشگاه متروپولیتن تورنتو و یکی از نویسندگان این مطالعه، گفت: «آنچه ما می‌بینیم، الگوی دوز-پاسخ است که در آن حدود ۲۴ دقیقه موسیقی با ABS به نظر می‌رسد نقطه مطلوب باشد.»

وی در یک بیانیه خبری افزود: «این مدت زمان به اندازه کافی طولانی است که سطح اضطراب را به طور معناداری تغییر دهد، اما نه آنقدر طولانی که شنوندگان نیاز به اختصاص یک بازه زمانی بزرگ داشته باشند.»

محققان گفتند اضطراب میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد. درمان‌های رایج شامل دارو و روان‌درمانی است، اما این گزینه‌ها می‌توانند زمان‌بر، پرهزینه یا دارای عوارض جانبی باشند.

محققان می‌گویند ابزارهای مبتنی بر موسیقی می‌توانند روشی ساده و کم‌هزینه برای کمک به افراد در مدیریت علائم ارائه دهند.