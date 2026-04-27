۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

نگرانی ارتش رژیم صهیونیستی نسبت به پهپادهای خاص حزب الله

منابع امنیتی رژیم صهیونیستی به نگرانی های ارتش این رژیم نسبت به پهپادهای حزب الله اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع امنیتی گزارش داد، حزب الله از پهپادهای دارای فیبرهای نوری استفاده می کند.

در این گزارش آمده است، این مسئله باعث نگرانی ارتش رژیم صهیونیستی شده است.

روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت چندی قبل اذعان کرده بود، در صورتی که درگیری ها میان رژیم صهیونیستی و حزب الله مجددا از سر گرفته شود رزمندگان لبنانی از پهپادهای حامل خمپاره و دارای فیبر نوری استفاده می کنند.

در این گزارش آمده است، این پهپادهای کوچک در برابر امواج پارازیت مقاوم بوده، بی صدا و دقیق هستند. آنها می توانند تمام منطقه عملیاتی ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان تحت پوشش قرار داده و خود را به شهرک های مرزی برسانند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که حزب الله لبنان در نبرد اخیر از ۵۵۰۰ موشک و خمپاره استفاده کرده است.

