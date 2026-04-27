قزاقستان مغلوب تیم ملی واترپلو ساحلی ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی واترپلو در نیمه نخست با نتیجه ۲ بر یک و در نیمه دوم با نتیجه ۵ بر ۴ نتیجه را به حریف واگذار کرد اما در ادامه با بازگشتی تماشایی، نیمه سوم را با نتیجه ۳ بر ۲ و نیمه چهارم را با نتیجه ۲ بر یک به سود خود خاتمه داد تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود.

در ضربات پنالتی ملی‌پوشان ایران با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شدند واینگونه به یکی از مهم‌ترین پیروزی‌های خود در این بازی ها دست یافتند.

تیم ملی واترپلو پیش از این و در دیدارهای اول و دوم موفق به شکست هنگ کنگ و کره جنوبی شده بود.