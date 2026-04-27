  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

قزاقستان مغلوب تیم ملی واترپلو ساحلی ایران شد

تیم ملی واترپلو ساحلی ایران سومین دیدار خود در بازی‌های ساحلی آسیا را با برتری برابر قزاقستان تمام کرد و اینگونه شگفتی ساز این بازی ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی واترپلو در نیمه نخست با نتیجه ۲ بر یک و در نیمه دوم با نتیجه ۵ بر ۴ نتیجه را به حریف واگذار کرد اما در ادامه با بازگشتی تماشایی، نیمه سوم را با نتیجه ۳ بر ۲ و نیمه چهارم را با نتیجه ۲ بر یک به سود خود خاتمه داد تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود.

در ضربات پنالتی ملی‌پوشان ایران با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شدند واینگونه به یکی از مهم‌ترین پیروزی‌های خود در این بازی ها دست یافتند.

تیم ملی واترپلو پیش از این و در دیدارهای اول و دوم موفق به شکست هنگ کنگ و کره جنوبی شده بود.

کد مطلب 6812764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها