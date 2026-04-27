۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

فیلیپین میزبان بازی‌های آسیایی ساحلی ۲۰۲۸ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای المپیک آسیا و کشور فیلیپین، توافقنامه رسمی میزبانی هفتمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی «سبو ۲۰۲۸» را امضا کردند؛ توافقی که نقطه عطفی تازه در روند برگزاری این رویداد مهم ورزشی در سطح قاره آسیا محسوب می‌شود. این توافقنامه با امضای شیخ جوان بن حمد آل‌ثانی، رئیس شورای المپیک آسیا، و آبراهام تولنتینو، رئیس کمیته المپیک فیلیپین، رسمیت یافت.

مراسم امضای این توافقنامه در شهر سانیای چین برگزار شد و جمعی از مقامات ارشد ورزشی و مسئولان محلی فیلیپین نیز در آن حضور داشتند؛ از جمله دیوید فلورس تومولاک، عضو شورای شهر سبو، ماریا سینتیا کینگ-چان، شهردار شهر لاپو-لاپو، پاتریک گرگوریو، رئیس کمیسیون ورزش فیلیپین، و پاملا اس. باریکواترو، فرماندار استان سبو.امضای این توافقنامه، بیانگر عزم مشترک شورای المپیک آسیا و مسئولان ورزشی فیلیپین برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر هفتمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی در شهر Cebu City در سال ۲۰۲۸ است.

