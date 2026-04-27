طرح کشت گیاهان شورپسند در اراضی آذربایجان ‌غربی اجرا شد

پرویز امجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این طرح با نظارت کارشناسان بخش کشاورزی و با هدف جایگزینی گیاهان مقاوم به شوری به جای کشتهای مرسوم که در اراضی با شوری بالا قابلیت تولید خود را از دست دادهاند، عملیاتی شده است.
وی با اشاره به ارزش غذایی مناسب گیاهان هالوفیت و امکان بهرهبرداری از آنها بهعنوان علوفه دامی افزود: توسعه کشت گونههای شورپسند میتواند نقش مؤثری در تأمین بخشی از خوراک دام، کاهش هزینههای دامداری و ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار در مناطق دارای اراضی شور داشته باشد.
امجدی خاطر نشان کرد: اجرای این طرح از اواخر فروردین ماه سال جاری در دو شهرستان سلماس و میاندوآب آغاز شده است. در شهرستان سلماس و اراضی روستای بیانچولوی، پنج هکتار از زمینها به کشت سالیکورنیا اختصاص یافت.
وی یادآور شد: همچنین در شهرستان میاندوآب و اراضی روستای نبیکندی، دو هکتار کشت تلفیقی کوشیا و سالیکورنیا اجرا شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی استان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت اراضی دارای شوری بالا و آبهای با EC زیاد اظهار کرد: نتایج این طرح میتواند بهعنوان الگو در توسعه کشتهای مقاوم به تنشهای محیطی در سطح گستردهتر مورد استفاده قرار گیرد و در مدیریت پایدار منابع آب و خاک، بهویژه در شرایط تغییرات اقلیمی، نقشآفرینی کند.
