به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در دیدار با سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به اهمیت اقدامات اثرگذار در عرصه دولت و جامعه، اظهار داشت: اقداماتی که بازتاب مثبت آن در میان مردم و مجموعه دولت دیده میشود، موجب تقویت روحیه و افزایش انرژی در میان همکاران نظام سلامت است.
وی با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر، افزود: در این جنگ، مردم علاوه بر آسیبهای جسمی، از نظر روحی و روانی نیز دچار مشکلات جدی شدهاند و این حوزه نباید مورد غفلت قرار گیرد؛ چراکه تبعات روانی و عصبی میتواند به اندازه آسیبهای جسمی و اقتصادی اهمیت داشته باشد و نیازمند ورود جدی بخشهای بهداشت، درمان و روانشناسی است.
وزیر بهداشت با ابراز نگرانی از حملات صورتگرفته به مراکز تاریخی و فرهنگی کشور، تأکید کرد: صیانت از هویت ملی، از جمله آثار تاریخی، فرهنگی و نمادهایی چون پرچم و میراث مکتوب، اهمیتی بنیادین دارد و خوشبختانه توجه به این حوزه در مسیر سیاسی کشور تقویت شده است.
ظفرقندی، مهمترین رکن حوزه سلامت در شرایط بحرانی را نیروی انسانی متعهد و حرفهای دانست و افزود: تعهد کادر درمان باید فراتر از هرگونه نگاه یا سلیقه سیاسی باشد. تجربه علمی و عملی کشور، به ویژه در دوران جنگ هشتساله، در مدیریت تروما و حوادث نقشی تعیینکننده داشته و همچنان سرمایهای ارزشمند است.
وی با اشاره به اهمیت زمان در رسیدگی به مصدومان گفت: در حوزه تروما، حتی چند دقیقه میتواند در نجات جان افراد سرنوشتساز باشد. در سالهای ابتدایی جنگ، نبود بیمارستانهای صحرایی باعث تأخیر در انتقال مجروحان میشد اما با سازماندهی تیمهای درمانی در نزدیکی خطوط مقدم، این زمان بهطور چشمگیری کاهش یافت.
وزیر بهداشت تأکید کرد: سازماندهی نیروهای تخصصی، بهرهگیری از دانش علمی روز، و تأمین زیرساختهای لجستیکی شامل تجهیزات، دارو، خون و سرم، از ضرورتهای مدیریت بحران است و کشور در این زمینه از آمادگی قابل قبولی برخوردار است.
وی همچنین روحیه ایثار و مسئولیتپذیری کادر درمان را مؤثر در ایجاد امنیت روانی و اجتماعی دانست و افزود: قدردانی از این تلاشها میتواند موجب تداوم این مسیر شود.
ظفرقندی، دیپلماسی سلامت را محور مهمی برای تثبیت جایگاه علمی ایران معرفی کرد و گفت: تعاملات علمی، تبادل استاد و دانشجو و همکاریهای بینالمللی از جمله ابزارهای مؤثر دیپلماسی سلامت است و در گذشته نیز به راهاندازی برخی رشتههای تخصصی در کشور کمک کرده است.
وی با اشاره به واکنش سازمان جهانی بهداشت نسبت به حملات به مراکز درمانی افزود: این موضوع در عرصه جهانی اهمیت دارد و لازم است مستندسازی دقیق این اقدامات برای ارائه در مجامع بینالمللی در دستور کار قرار گیرد.
وزیر بهداشت اعلام کرد: در جریان جنگ اخیر، حدود ۴۰ هزار نفر به صورت رایگان در مراکز درمانی کشور خدمات دریافت کردهاند و تاکنون حدود ۲۴۰ مورد حمله به مراکز بهداشتی و درمانی ثبت شده است که در این میان، ۵۰ بیمارستان و نزدیک به ۵۰ پایگاه اورژانس آسیب دیدهاند.
وی تأکید کرد: این اقدامات باید با دقت مستندسازی شود تا در تاریخ ثبت و در عرصه بینالمللی ارائه شود.
در پایان این دیدار، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اهدای لوح تقدیری از تلاشهای تیم ملی سلامت در «جنگ تحمیلی سوم» قدردانی کرد.
