به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بزرگداشت شهید علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز یاد فرزند دانشمند و برومند وی شهید مرتضی لاریجانی با عنوان «سیاستمدار حکیم ایران» با میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، روز شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در تالار وحدت برگزار می‌شود.

این مراسم به پاس خدمات گسترده و ماندگار این شخصیت برجسته در عرصه‌های ملی، فرهنگی و هنری و با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان، اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و چهره‌های علمی و اجتماعی کشور برگزار خواهد شد.

در این آیین بزرگداشت، ابعاد شخصیتی، خدمات فرهنگی، سوابق مدیریتی و نقش‌آفرینی‌های ملی آن شهید والامقام مورد توجه قرار خواهد گرفت و اهالی فرهنگ و هنر یاد و خاطره شهید علی لاریجانی را گرامی می‌دارند.