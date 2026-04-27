بازداشت دو شرور محله جیحون توسط پلیس+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: نیروهای عملیات ویژه پلیس اطلاعات تهران با اقدامات دقیق اطلاعاتی و فنی، دو نفر از عاملان شرارت در محله جیحون را دستگیر کردند. بر اساس گزارش‌ها، این افراد با استفاده از قمه و اقدام به تخریب اموال عمومی، قصد ارعاب شهروندان و اعمال فشار بر افرادی که با آن‌ها خصومت داشته‌اند را داشتند.

پس از شناسایی مخفیگاه متهمان در یکی از قهوه‌خانه‌های محل، ماموران با بهره‌گیری از اصل غافلگیری وارد عمل شدند. متهمان در برابر ماموران مقاومت کرده و تلاش کردند از محل متواری شوند، اما با تصمیم قاطع و شلیک ماموران ، هر دو فرد شرور دستگیر شدند و تحت کنترل قرار گرفتند.

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد: هیچ‌گونه جایگاهی برای اراذل و اوباش در جامعه وجود ندارد و پلیس با قاطعیت با هرگونه شرارت برخورد خواهد کرد. شهروندان در صورت مشاهده رفتارهای مجرمانه، در اطلاع‌رسانی به موقع همکاری کنند تا امنیت محله ها تضمین شود.