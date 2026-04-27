محموله گازمایع قاچاق در توقیف پلیس سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا درخشان نیا در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی این شهرستان در اجرای طرح مقابله با با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده بونکر گاز مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: ماموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۲۲ تن گازمایع قاچاق کشف کردند.

سرهنگ درخشان نیا این محموله قاچاق کشف شده را بنا به نظر کارشناسان اقتصادی ۶ میلیارد ریال عنوان کرد.

فرمانده انتظامی سیریک با بیان این که تلاش های پلیس بی وقفه و بصورت شبانه روز و با اقتدار در مقابله با قاچاق کالا ، سوخت و مواد مخدر ادامه دارد ، از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه دپو سوخت و یا قاچاق کالا و مواد مخدر مراتب را از طریق تلفن مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کمترین زمان نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام شود.