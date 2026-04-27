۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

محموله گازمایع قاچاق در توقیف پلیس سیریک

سیریک- فرمانده انتظامی شهرستان سیریک گفت: با هوشیاری و تلاش ماموران انتظامی شهرستان سیریک در بازرسی از یک دستگاه کامیون ۲۲ تن گازمایع قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا درخشان نیا در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی این شهرستان در اجرای طرح مقابله با با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده بونکر گاز مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: ماموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۲۲ تن گازمایع قاچاق کشف کردند.

سرهنگ درخشان نیا این محموله قاچاق کشف شده را بنا به نظر کارشناسان اقتصادی ۶ میلیارد ریال عنوان کرد.

فرمانده انتظامی سیریک با بیان این که تلاش های پلیس بی وقفه و بصورت شبانه روز و با اقتدار در مقابله با قاچاق کالا ، سوخت و مواد مخدر ادامه دارد ، از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه دپو سوخت و یا قاچاق کالا و مواد مخدر مراتب را از طریق تلفن مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کمترین زمان نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام شود.

کد مطلب 6812765

