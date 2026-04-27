ملی پوشان کبدی طلای خود را به شهدای ناودنا و مردم تقدیم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کبدی ساحلی کشورمان بعد از ظهر امروز به وقت محلی در شهر سانیا با شکست تیم ملی قدرتمند هند موفق شد به دومین مدال و دومین طلای کاروان شهدای ناو دنا دست پیدا کند.

مسلم راشکی عضو تیم ملی کبدی کشورمان بعد از مراسم اهدای مدال گفت: خدا را شاکریم که مجددا توانستیم این مدال ارزشمند را برای کشورمان به ارمغان بیاوریم و تشکر می کنم از کادر فنی و سرپرست تیم و خانواده خودم و مسئولین فدراسیون و مدال طلا را تقدیم ملت شریف ایران بخصوص شهدای عزیز ناو دنا می کنم.

همچنین محمد ملاک کاپیتان تیم ملی کبدی نیز گفت: برنامه ریزی خوب، آنالیز درست و زحمات کادر فنی و همدلی و یکدلی حاکم بر تیم جواب داد تا بتوانیم به مدال طلا برسیم و آنرا به شهدای ناو دنا و شهید اصغر روستا شهید این ناو تقدیم می کنم و از مردم شهرم، خانواده و همسرم که همواره در سختی ها کنارم بودند و از سرپرست فدراسیون، کادر فنی و عزیزانی که ما را یاری کردند تا به این مهم دست پیدا کنیم تشکر می کنم.

امیر حسین علیزاده دیگر ملی پوش کبدی کشورمان هم خاطرنشان کرد: خدا را شکر بچه های ما همدل بودند تا بتوانیم با آنالیز خوبی که داشتیم مقام اول را کسب کنیم. شرایط برای ما کمی سخت بود ولی واقعا تلاش کردیم تا بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم. از سرپرست، مربیان و خانواده خودم ممنونم، آقای اورسجی، خانم ساکی همه زحمت کشیدند تا بتوانیم این مدال را کسب و تقدیم مردم کنیم.

مبین نظری دیگر ملی پوش کبدی نیز گفت: با همت بچه ها و زحمات کادر فنی و دعای مردم توانستیم طلا کسب کنیم. خیلی زحمت کشیدیم و خسته شدیم الان نزیک دو سال است که داریم با هم تمرین می کنیم. ما قهرمان جهان هستیم و هر تیمی جلوی ما قرار می گیرد می ترسد، همان اول قول مدال طلا داده بودیم و آنرا تقدیم مردیم شریف ایران می کنیم.