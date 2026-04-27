به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی بعدازظهر دوشنبه در جلسه ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقامتی دادگستری استان در ساری بر لزوم همدلی، همزبانی و همراهی مدیران استانی در جهت حل مشکلات مردم و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد و با اشاره به حضور مؤثر مردم در شرایط خاص کشور، اظهار کرد: مردم با وجود تورم، جنگ و مشکلات اقتصادی، همواره در صحنه حضور داشته و حمایت خود را از نظام و انقلاب نشان دادهاند که شایسته قدردانی است.
پوریانی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای توسعه استان، افزود: رفع موانع سرمایهگذاری و تولید از وظایف مهم مدیران است که باید در شرایط تحریم و محدودیتهای موجود با جدیت دنبال شود.
وی مطالبهگری مدیران را در تسریع روند حل مشکلات مؤثر دانست و تصریح کرد: برگزاری نشستهای تخصصی، تعیین تکلیف دستگاهها و پیگیری در سطح ملی میتواند روند رفع موانع را تسریع کند.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با انتقاد از اجرا نشدن برخی مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال استان گفت: باید در جهت استیفای حقوق مردم، اراده جدی برای اجرای مصوبات وجود داشته باشد و با همراهی مدیران، این مصوبات در سریعترین زمان ممکن عملیاتی شود.
پوریانی ابراز امیدواری کرد با همکاری مدیران استانی، مسیر رشد و شکوفایی مازندران در سال جدید هموارتر شود.
تشکیل کارگروه های اقتصادی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه گفت: جلسات اقتصاد مقاومتی طبق منویات مقرر در قوه قضاییه و حول محور اقتصاد مقاومتی پویا، در حوزههای مختلف تولیدی به رصد، پیگیری و تسهیل امور اقتصادی میپردازد.
علی اکبرعالیشاه با اشاره به اینکه در شرایط خاص کشور، تشکیل کارگروههای اقتصادی باید در راستای تحقق شعار سال و حول محور وحدت ملی باشد، تصریح کرد: رضایت مردم از عملکرد مجموعه مدیریتی و حاکمیتی در حوزه تولید و شکوفا شدن اقتصاد استان، اولویت دستگاه قضایی و اجرایی استان در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی است.
نخستین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران در سال ۱۴۰۵ با حضور متولیان و کارشناسان و با رویکرد تسهیل امور برای سرمایه گذاران دارای اهلیت
نظر شما