به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شریفی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، در نشست خبری چهاردهمین دوسالانه بینالمللی عکس رضوی با اشاره به نقش بیبدیل رسانهها در مدیریت افکار عمومی در جریان جنگ ۱۲ روزه، از ایستادگی و تعهد اصحاب رسانه تجلیل کرد.
شریفی با بیان اینکه خبرنگاران در سختترین شرایط، دغدغههای معیشتی خود را به حاشیه راندهاند، اظهار داشت: رویکرد حرفهای و مسئولانه آنها در بحرانها نشان داد که رسالت رسانه عمیقتر از مسائل مادی است. با این حال مسئولیت ما بهعنوان متولیان فرهنگی این است که با تمام توان برای کاهش دغدغههای آنان و جلوگیری از دلسردی این سنگربانان آگاهی تلاش کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد البرز تصریح کرد: تنوع و گستردگی فعالیت هنرمندان ما در رشتههای عکاسی، تئاتر و خوشنویسی، گواهی بر پویایی البرز است. حضور صدها هنرمند در شورای عکاسی استان، تنها یکی از نمادهای این ظرفیت عظیم است که باید در سطوح ملی و بینالمللی بیش از پیش دیده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فضای روانی جامعه و نقش هنر در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: در شرایط فعلی، هنر و رسانه میتوانند به عنوان مرهمی بر دردهای جامعه عمل کنند. برگزاری رویدادهایی نظیر جشنواره عکس رضوی، فرصتی برای تزریق امید و معنویت به بدنه جامعه است.
شریفی در پایان با دعوت از تمامی هنرمندان البرزی برای حضور فعال در جشنواره عکس رضوی تا ۲۰ تیرماه خاطرنشان کرد: هنر در دسترس است؛ حتی با یک تلفن همراه نیز میتوان آثاری خلق کرد که پیامرسان امید آرامش و معنویت باشد.
