۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۲۲

اصابت پرتابه دشمن به محله کپرنشینان جاسک تکذیب شد

جاسک - مسئول آتش‌نشانی شهرداری جاسک اصابت پرتابه دشمن به محله کپرنشینان را تکذیب کرد و علت حادثه را سهل‌انگاری شخصی اعلام کرد.

عباس سرماسی مسئول آتش‌نشانی شهرداری جاسک در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شایعات منتشر شده در رابطه با محله یکبنی «کپرنشینان» در فضای مجازی مبنی بر حمله دشمن کاملاً بی‌اساس است.

سرماسی با بیان اینکه تیم‌های امدادی آتش‌نشانی بلافاصله پس از اطلاع‌رسانی در محل حادثه حاضر شدند، گفت: بر اساس بررسی‌های فنی و کارشناسی دقیق این آتش‌سوزی حادثه‌ای محدود بوده و منشأ آن سهل‌انگاری فردی تشخیص داده شده است. هیچ‌گونه شواهدی از اصابت پرتابه یا حمله خارجی در محل مشاهده نشد.

وی افزود:خوشبختانه آتش با تلاش پرسنل آتش‌نشانی کنترل و خاموش شد و هیچ آسیبی به جان شهروندان یا سایر منازل وارد نگردید.

سرماسی در ادامه تأکید کرد: در شرایط کنونی که همه دغدغه‌های امنیتی و دفاعی کشور بالاست، طبیعی است که هر حادثه‌ای سریعاً به حملات نسبت داده شود، اما وظیفه آتش‌نشانی بر اساس مدارک فنی و شواهد عینی عمل می‌کند و ما موظفیم واقعیت را به مردم منتقل کنیم.

مسئول آتش‌نشانی شهرداری جاسک همچنین از مردم خواست تا نسبت به پخش شایعات بدون منبع خودداری کنند و تنها به اطلاع‌رسانی‌های رسمی مسئولان اعتماد نمایند.

در پایان سرماسی اعلام کرد که پیگیری مقصرین حادثه و بررسی کامل علت حادثه ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6776587

