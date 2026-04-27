فرماندار پردیس: جنگ رمضان قدرت ایران را به دنیا نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی، فرماندار پردیس و رئیس شورای تامین این شهرستان، در آیین تجلیل از نیروهای مسلح و حافظان امنیت گفت: جنگ رمضان محلی برای نمود عینی میزان قدرت ملت ایران برای جهانیان بود.

آقای طاهرخانی افزود: کشورهای دنیا متوجه شده‌اند می‌توان در مقابل آمریکا ایستاد و سیلی محکمی به آن زد.

او با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه، فتنه آمریکایی-صهیونی و جنگ رمضان در سال گذشته، از حماسه‌های مردمی در ۲۲ دی، ۲۲ بهمن، روز قدس و همچنین «میدان داری امنیت‌آفرین مردم از ابتدای جنگ رمضان» یاد کرد.

فرماندار پردیس تصریح کرد: زمانی که خیابان برای تأمین امنیت به دست مردم افتاد، نیروهای مسلح با آسودگی خاطر به نبرد مستقیم پرداختند و دولت نیز با تمام توان تلاش کرد تا هیچ کمبودی احساس نشود.

او گفت که با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و همدلی و هماهنگی موجود در کشور، به پیروزی نهایی خواهیم رسید.