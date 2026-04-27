فرماندار قزوین: وحدت ملی یک ضرورت راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش طاهرخانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع مشاوران امور بانوان و خانواده دستگاههای اجرایی شهرستان قزوین، با تأکید بر جایگاه محوری بانوان در نظام اداری، محور اصلی موفقیت در مدیریت استان را کنش هماهنگ میان نهادهای دولتی، انتظامی و مردمی دانست.
طاهرخانی با قدردانی از کوششهای مشاوران بانوان، فعالیتهای اجرایی را به دو شاخه کلیدی تقسیم کرد: نخست اجرای دقیق و متعهدانه وظایف سازمانی و دوم، همنوایی مداوم میان دستگاهها در چارچوب شهرستان. وی این هماهنگی را ضامن استمرار خدمات و اثرگذاری فزاینده اقدامات اداری توصیف کرد.
وی وحدت و همگرایی ملی را بهعنوان خواستی راهبردی یاد کرد و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری بر ضرورت یکپارچگی در کشور تکیه میشود و این یک نیاز واقعی و گریزناپذیر است، نه صرفاً یک گفتار نمادین. به گفته فرماندار، همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، شبکههای خدماترسان و مجموعههای مردمی ستون اصلی پایداری و توسعه بهشمار میرود.
او تصریح کرد که این مسیر انسجام در استان قزوین با محوریت استاندار، مدیران و مجموعههای خدماترسان و انتظامی در حال پیگیری است و همه بخشها با تکیه بر همکاری و پذیرش مسئولیت، برای حراست از آرامش، امنیت و ساماندهی امور روزانه مردم بسیج شدهاند.
فرماندار قزوین خطاب به بانوان شاغل در بدنه اداری، آنان را از تکیهگاههای قابل اتکای ساختار اجرایی کشور برشمرد و گفت: حضور پررنگ، متعهدانه و هوشمندانه زنان در عرصههای مختلف، چه در پهنه روستاها و چه در بستر شهر، تبلور آشکاری از ظرفیت والای اجتماعی و تخصصی آنان است.
وی خدمت اداری را نه فقط یک تعهد شغلی، که دریچهای برای عرضه خدمات گسترده به آحاد جامعه توصیف کرد.
طاهرخانی با اشاره به لزوم به عبرتگیری از بستر تاریخ، خاطرنشان کرد: ایران در فراز و نشیب قرون، همواره آماج تهدیدهای رنگارنگ بوده، اما آنچه تداوم یافته، ایستادگی مردم و ریشههای عمیق این سرزمین کهن است. به باور او، امروز نیز باید با چنین روحیهای، خدمتگزاری به مردم را در تمامی جایگاهها استمرار بخشید.
او همراهی مردم با دستگاهها را از مهمترین شاخصهای توفیق در مدیریت استان برشمرد و گفت: نیروهای مسلح در میدان عمل به تکالیف خود مشغولاند، دولت در عرصه اجرا فعال است و ادارات نیز باید با اتحاد رویه و هماهنگی، گستره عملکرد خود را توسعه دهند.
فرماندار قزوین همچنین با اشاره به لزوم رعایت چارچوبهای حرفهای در مراکز حساس نظیر بیمارستانها، از افزایش هماهنگی میان نهادها در روزهای اخیر استقبال کرد و توجه جدی به رعایت حریمهای لازم در مراکز درمانی و تعامل کامل با مجموعههای انتظامی را خواستار شد.
وی در ادامه به پرونده مدیریت و نظارت بر بازار پرداخت و یادآور شد: اگرچه سهم عمدهای از تنظیم بازار بر دوش دولت است، اما نقش نظارت پیشگیرانه دستگاهها و همسویی ادارات بسیار کلیدی است و جهشهای قیمتی نباید به تنش در فضای عمومی جامعه دامن بزند.
طاهرخانی گفت: زنجیره تأمین، سامانههای بازرسی و گروههای تخصصی پایش بازار در استان بهصورت فعال در صحنه هستند و فقط در بازه زمانی اسفندماه سال گذشته تا پایان فروردینماه امسال، بیش از ۱۸۵۰ فقره بازدید نظارتی در سطح شهرستان قزوین انجام شده است.
وی فعالیت هشت گروهِ عملیاتی منسجم در حوزه نظارت را یادآور شد و ساماندهی زنجیره تأمین و تنظیم بازار را در ردیف اولویتهای اساسی استان دانست.
فرماندار قزوین از همراهی مستمر فرمانداران شهرستانها، معاونان و مدیران اجرایی خبر داد و پشتیبانی از ثبات بازار، نظارت میدانی و صیانت از آرامش اقتصادی را از جمله وظایف بیوقفه مدیریت استان خواند تا در هر شرایطی خدمات دولت با شتاب و دقت به دست شهروندان برسد.
این مقام مسئول با حیاتی خواندن حضور معنادار مردم در صحنههای گوناگون اجتماعی، مشارکت و همراهی آنان با حاکمیت را پشتوانهای گرانسنگ برای اداره استان عنوان کرد و گفت: کیفیت و کمّیت این حضور، هر دو تعیینکننده است و ثمرات مثبت آن در مهار آسیبها و ارتقای سرمایه اجتماعی بهروشنی نمایان است.
طاهرخانی در پایان، حراست از آرامش عمومی، استحکام پیوندهای اداری، استمرار نظارت بر جریان بازار و پشتیبانی از برنامههای دولت را خطوط اصلی مأموریت دستگاههای اجرایی در سال جاری برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند، بسته خدماتی پربارتری برای مردم استان قزوین ارائه شود.
نظر شما