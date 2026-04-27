به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۶۱ نماینده مجلس با صدور بیانیه ای ضمن تاکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و خنثی کردن توطئه دشمنان، اعلام حمایت خود را از هیئت مذاکره کننده کشورمان اعلام داشته و تاکید کردند: تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حول محور رهبر انقلاب با اجماعی مثال زدنی درحال انجام است.

متن بیانیه به این شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی

سلام علیکم

عملیات ترکیبی دشمن آمریکایی – صهیونی نشان می دهد که جنگ نظامی درحال ورود به مرحله ای پیچیده شامل اقدامات سیاسی، اقتصادی، امنیتی، جنگ روانی و رسانه ای است و در دوره جدید جنگ، دشمن به دنبال ایجاد شکاف در جبهه میدان، خیابان و دیپلماسی میان کارگزاران نظام و مردمی است که با حضور خیره کننده خود در نزدیک به دوماه گذشته، جهانی را به حیرت واداشته اند.

دشمن به درستی می داند که عامل اصلی شکست او در جبهه نظامی، اتحاد و انسجام مردم ایران و پشتیبانی آن ها از فرماندهان و میدان جنگ بوده است که مظاهر بی نظیر آن را در خیابان های سراسر وطن عزیزمان شاهد بوده و هستیم. از همین رو، اکنون که ظاهرا در دوره سکوت صحنه نبرد نظامی هستیم و یک دور مذاکره با دشمن انجام شده است، آمریکا و رژیم صهیونی درپی ایجاد خطای محاسباتی در میان مردم و رواج دادن بی اعتمادی به مسئولان از جمله هیئت مذاکره کننده کشورمان است. درحالی که ما نمایندگان ملت شریف و عزیز ایران، به این هیئت و به ویژه رییس محترم قوه قانونگذاری دکتر محمدباقر قالیباف که به عنوان مسئول هیئت مذاکره کننده، قدم در میدان جدید مبارزه با دشمن گذاشته اند، اعتماد داریم و از آن ها حمایت و پشتیبانی می‌کنیم و به پافشاری آن هیئت بر دفاع و تامین منافع ملی و حقوق کشور اعتقاد راسخ داریم.

در این میان دشمنان تلاش می کنند از طریق عملیات های رسانه ای، روایت سازی های جعلی، ناقص و القای اختلاف میان مسئولان ضمن ایجاد ابهام در افکار عمومی به ویژه بین متدینین و مدافعان انقلاب و وطن و درگیر کردن جامعه با روایت‌های متناقض در داخل، تمرکز را از دشمن اصلی منحرف ساخته و در حقیقت به دنبال جبران شکست نظامی و استعفاهای متعدد در دولت و ارتش امریکا، در جنگ سیاسی و شناختی هستند. البته که این طراحی دشمن نیز توسط مردم مبعوث شده با خون پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی شکست خواهد خورد.

ما نمایندگان مردمی که لحظه ای تنگه خیابان را رها نکرده اند، تاکید می کنیم، علیرغم وجود ترورهای سنگین دشمن به خصوص شهادت امام شهیدمان حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه ای، در سطوح مختلف مدیریتی کشور، تصمیم سازی و تصمیم‌گیری، حول محور رهبر رشید و معظم انقلاب با شجاعت، درایت و اجماعی مثال زدنی درحال انجام است.

بر این اساس از همه فعالان و کنشگران سیاسی و اجتماعی می خواهیم از گمانه‌زنی و تحلیل با تکیه بر شایعات و اطلاعات ناقص پرهیز کرده و اجازه ندهند طراحی های دشمن در جنگ شناختی، کام مردم را تلخ کند و امید است درسایه استقامت،وحدت وصبوری این ملت قهرمان وتحت رهبری مقام عظمای ولایت بزودی جهانیان شاهد پیروزی ایران اسلامی وجبهه مقاومت برکفر واستکبار جهانی باشند.

ان شاالله

اسامی امضاکنندگان بیانیه به شرح زیر است:

فرشاد ابراهیم پور نورآبادی

نادرقلی ابراهیمی

ابوفضل ابوترابی

موسی احمدی

علی احمدی

وحید احمدی

محمدرضا احمدی سنگر

حسنعلی اخلاقی امیری

سلمان اسحاقی

یاسر اسلام دوست

مهدی اسماعیلی

اردلان اکبرپور

علی امامی راد

عبدالغفور امان زاده

محمد امیر

احمد انارکی محمدی

شارلی انویه تکیه

عبدالجلال ایری

علی آذری

احمد آریایی نژاد

الهام آزاد

احد آزادی خواه

عبدالحکیم آق آرکاکلی

علی بابایی

علی اصغر باقرزاده

محمد باقری

رحمدل بامری

محمد انور بجارزهی

احمد بخشایش

مجتبی بخشی پور

صدیف بدری

بهشید برخوردار

علاءالدین بروجردی

فرهاد بشیری

محمد بهرامی

محمد بیات

ولی اله بیاتی

احمد بیگدلی

محسن بیگلری

احد بیوته

عباس پاپی زاده

سید محمد پاک مهر

مصطفی پوردهقان

جعفر پورکبکانی

کامران پولادی

اکبر پولادی

غلامرضا تاج گردون

فتح اله توسلی

غلامرضا توکل شورجه

امیر توکلی

رضا جاجی پور

احمد جباری

رضا جباری

علی جعفری آذر

محمد جلالی

سیدمحمد جمالیان

محمدصالح جوکار

شهین جهانگیری

اسداله چراغی

حمیدرضا حاجی بابایی

رضا حاجی پور

حسینعلی حاجی دلیگانی

عزت اله حبیب زاده

علی حدادی

شهباز حسن پور

حسن حسن نتاج صلحدار

کمال حسین پور

فتح الله حسینی

سید نجیب حسینی

فتح الله حسینی

سید اسماعیل حسینی

شمس الدین حسینی

سیدجواد حسینی کیا

حسین حق وردی

امیر حیات مقدم

سیدمسعود خاتمی

زهرا خدادادی

علی خزایی

علی خضریان

هاشم خنفری

هاشم خنفری پورجعفری

محمد خوشسیما

ولی داداشی

مجید داغری

غلامرضا دهقان ناصرآبادی

سیدسلمان ذاکر

مجتبی ذالنوری

شاهرخ رامین

مجتبی رحمان دوست

سعید رحمت زاده

رمضانعلی رحیمی دشتلویی

محمد رستمی

محمد رشیدی

بابک رضا زاده

یعقوب رضازاده

ابراهیم رضایی

محمدرضا رضایی کوچی

بهنام رضوانی

سمیه رفیعی

فضل اله رنجبر

اکبر رنجبرزاده

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی

رحیم زارع

سلمان زارع

مجتبی زارعی

غلامحسین زارعی

عالیه زمانی

علیرضا زندیان

محسن زنگنه

سید محمد سادات ابراهیمی

عثمان سالاری

همایون سامع یح

محمد سبزی

رضا سپهوند

سلام ستوده

محمد سراج

محمد سرگزی

جواد سعدون زاده

بهنام سعیدی

زهرا سعیدی مبارکه

سیدیحیی سلیمانی

یاسر سلیمانی

علیرضا سلیمی

رمضانعلی سنگدوینی

اسمعیل سیاوشی

آرا شاوردیان

فرامرز شاهسواری

مالک شریعتی

غلام رضا شریعتی اندراتی

منصور شکرالهی

فرهاد شهرکی

حسینعلی شهریاری

محمد مهدی شهریاری

محمدرسول شیخی زاده

علی شیرین زاد

مسلم صالحی

رضا صدیقی

حسین صمصامی مزرعه آخوند

عباس صوفی

محمود طاهری

محمود طاهری

مهدی طغیانی

فرهاد طهماسبی

روح الله عباسپور

عمران عباسی

مریم عبداللهی

اسفندیار عبداللهی

بیت اله عبداللهی

حسین عبدلی

محمدقسیم عثمانی

احمد عجم

یاسر عربی

ابراهیم عزیزی (تهران)

ابراهیم عزیزی (شیراز)

حمیدرضا عزیزی فارسان

محمد جواد عسکری

موسی عضنفرآبادی

احسان عظیمی راد

محمد علی جانی شوکی

رضا علی زاده

عمر علیپور اقدم

رضا علیزاده

علی اکبر علیزاده برمی

منصور علیمردانی

موسی غضنفرآبادی

احمد فاطمی

محسن فتحی

محمد فروردین

مهدی فلاح

سارا فلاحی

پیمان فلسفی

ابراهیم فهیمی

عبدالوحید فیاضی

جعفر قادری

حبیب قاسمی

سید احسان قاضی زاده

جمشید قائم مقام

عباس قدرتی

حسن قشقاوی

جهانبخش قلاوند

هادی قوامی

زینب قیصری

حمیدرضا کاظمی

علی کرد

رحیم کریمی

امید کریمیان

علی کشوری

محمد کعب عمیر

وحید کنعانی

محمد کوثری

جبار کوچکی نژاد

عباس گلرو

مهرداد گودرزوند

حمیدرضا گودرزی

عباس گودرزی

مهرداد لاهوتی

روح اله لک علی آبادی

فدا حسین مالکی

روح اله متفکر آزاد

منوچهر متکی

بهروز محبی نجم آبادی

محمدرضا محسنی ثانی

هادی محمد پور

فاطمه محمدبیگی

حسین محمدزاده

نبی اله محمدی

حسنعلی محمدی

محمد حسین محمدی

جلیل مختار

احمد مرادی

سالار مرادی

عبدالرضا مصری

سید ابوالحسن مصطفوی

مصطفی مطور زاده

محمدطلا مظلومی آبرزگه

محمد معتمدی زاده

سید کریم معصومی

مصطفی معینی آرانی

محمدمهدی مفتح

فاطمه مقصودی

حاکم ممکان

علیرضا منادی

گفارد منصوریان

سید محمد موحد

سیدجمال موسوی

سید موسی موسوی

سید فرید موسوی

سید روح اله موسوی

سیدمحسن موسوی زاده

سیدمحمد مولوی

محمد میرزایی

غلامرضا میرزایی

سیدجلیل میرمحمدی میبدی

احمد نادری

علیرضا نثاری

روح اله نجابت

عادل نجف زاده

ابراهیم نجفی

مصطفی نخعی

امید نصیبی

مجید نصیرپور

محمد نصیری

امیرحسین نظری

محمد نوردهانی

رحمت اله نوروزی

غلامرضا نویدی

علیرضا نوین

جواد نیک بین

علی نیکزاده

سالار ولایت مدار

هوشنگ هادیان پور

سید حسن هاشمی

سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی

هادی هاشمی نیا

فریدون همتی

عبدالحسین همتی

سید علی یزدی خواه

حامد یزدیان

رستگار یوسفی

مجتبی یوسفی