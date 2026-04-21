حفاری فاز دو قطار شهری مشهد به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندرشریف صبح سه شنبه در آیین بهرهبرداری از سوله زیربنایی خط دو قطار شهری مشهد مقدس به وسعت ۸۰۰۰ مترمربع و تاسیسات مرتبط اظهار کرد: حفاری خط سه تمام و فاز دو از میدان شهدا تا میدان فردوسی به زودی آغاز خواهد شد و حفاری در الهیه و قاسمآباد به اتمام خواهد رسید.
شهردار مشهد بیان کرد: خط چهار نیز در حال حفاری است. هر کدام از این خطوط نیاز به دپو و تعمیرات دارد. برای این مکان ۶۰۰ میلیارد تومان تنها در حوزه عمرانی و اجرایی آن هزینه شد، اما تجهیزات آن هزاران میلیارد قیمت دارد.
وی با بیان اینکه پروژههای مختلفی در دست اقدام بوده و حتی در ایام جنگ هم پروژههایی داشتیم، عنوان کرد: تعداد زیادی پروژه آماده افتتاح داریم. ابرپروژه ملی پروژه قطار شهری مشهد بوده که تاثیرگذاری اصلی آن در حوزه محیط زیست است.
قلندرشریف خاطرنشان کرد: با وجود اینکه قطار شهری پرهزینهترین شیوه حملونقل است، اما تاثیرگذارترین شیوه در کاهش آلودگی هوا، ترافیک، هزینههای مردم و صرفهجویی در وقت است. یکی از موضوعات اصلی که از ابتدای دوره به آن توجه ویژه شده، قطار شهری است.
وی افزود: تنها شهری هستیم که در این دوره مدیریت شهری در سه خط ریلی فعالیت کردیم و قطار شهری مشهد تنها قطار شهری است که در این دوره خطی را به بهرهبرداری رساند. در این دوره خط دو به اتمام رسید. فاز یک خط سه به عنوان مهمترین خط ریلی کشور، خط زیارت بهرهبرداری و اقدامات ویژهای در هر سه خط انجام شد.
قلندرشریف ادامه داد: حفاری خط سه تمام و فاز دو از میدان شهدا تا میدان فردوسی به زودی آغاز خواهد شد و حفاری در الهیه و قاسمآباد به اتمام خواهد رسید. خط چهار نیز در حال حفاری است. هر کدام از این خطوط نیاز به دپو و تعمیرات دارد. برای این مکان ۶۰۰ میلیارد تومان تنها در حوزه عمرانی و اجرایی آن هزینه شد، اما تجهیزات آن هزاران میلیارد قیمت دارد.
شهردار مشهد گفت: با توجه به تاکید بر کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری به این نتیجه رسیدیم که برای خط چهار دپو جدید احداث نکنیم و دپو و تعمیرات آن را با سه کیلومتر خط ریلی و اتصال شهرک مهر مادر به این مکان به این محل دپو منتقل کنیم. این کار دو همت هزینه دارد، اما بیش از ۵۰ همت صرفهجویی میشود. سالن ۳۰ هزار مترمربعی به عنوان تعمیرگاه نیز تا سال آینده در این مکان به بهرهبرداری خواهد رسید تا مشکل اعزام تجهیزات به تهران رفع شود.
نظر شما