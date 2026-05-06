به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری ظهر چهارشنبه در کمیسیون فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان با بیان اینکه تحقق طرح تفصیلی حمل و نقل همگانی خواسته کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر در این دوره بوده است، گفت: این مهم باید مبنای انجام مطالعات و اجرای طرحها در شهرداری قرار گرفته و انجام شود.
وی در خصوص تعمیر و نگهداری سازههای شهری به ویژه تقاطعها، اظهار کرد: اگر بتوانیم در ابتدای پیادهراه اکباتان از گاراژهای بلااستفاده در ایجاد پایانه بکارگیری کنیم تأثیر بسزایی در رفع بخشی از مشکلات ترافیکی دارد.
رئیس کمیسیون فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان در بخش دیگر با بیان اینکه سازههای شهری به عنوان مستحدثاتی در اتفاقات پیرامون خود بر اثر گذر زمان دچار تغییراتی میشوند، گفت: موضوع پایش سلامت سازهها در این راستا بسیار جدی است.
وی بیان کرد: سازههای موجود در شهر بر اساس اهداف اولیه طراحی شدهاند و پایش سلامت این سازهها ضروری است.
حیدری با بیان اینکه در مطالعات طرح جامع حمل و نقل لکهگذاریهایی برای پایانه داشتهایم، افزود: در خیابان باباطاهر، خیابان شریعتی و خیابانهای منتهی به میدان باید طرحی به منظور حل مشکل ترافیکی و ساماندهی این معابر ارائه شود.
رئیس کمیسیون فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه تحقق طرح تفصیلی حمل و نقل همگانی خواسته کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر در این دوره بوده است، ادامه داد: این مهم باید مبنای انجام مطالعات و اجرای طرحها در شهرداری قرار گرفته و انجام شود.
وی افزود: در همدان از گذشته پایشهایی در تقاطعهای غیرهمسطح انجام شده اما محدود به علائم بصری بوده است؛ شهرداری حداقل یک پل را برای پایش سلامت سازهای انتخاب کرده و انجام دهد.
نظر شما