تشکیل کمیته ساماندهی دیوارهای صوتی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلشنی گفت: این کمیته برای تعیین اولویت‌ها و ارتقای کیفیت دیوارهای صوتی با رویکردی علمی و یکپارچه تشکیل شده است.

وی درباره تشکیل کمیته ساماندهی دیوارهای صوتی، اظهار کرد: حدود ۸ ماه از تشکیل این کمیته در شهر تهران می‌گذرد. در این کمیته همکارانم از شرکت کنترل کیفیت هوا به عنوان متولی اصلی موضوع حضور دارند. همچنین گروه‌های مختلفی از اداره کل مهندسی ایمنی، مناطق مختلف، سازمان حمل و نقل و ترافیک، سازمان زیباسازی، اداره کل محیط زیست و سازمان پارک‌ها که در این زمینه صاحب نظر هستند در این کمیته حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه دلیل ایجاد کمیته تدوین مبنایی برای هدف گذاری در ایجاد یا ترمیم دیوارهای صوتی پایتخت است، ادامه داد: تا امروز برای تعیین اولویت‌ها هیچ کمیته‌ای وجود نداشت و تصمیماتی که پیرامون دیوارهای صوتی اتخاذ می‌شد طبق سنوات پیش بود. البته این روند موجب نارضایتی شهروندان هم شده بود. بنابراین با این اقدام خواستیم که هم کیفیت دیوارها را بالا ببریم و هم اولویت بندی شهر تهران در این زمینه را در قالب یک کمیته پیش ببریم.

گلشنی گفت: برای این کار به مطالعات کاملی در این زمینه نیاز داشتیم. این نیاز منجر به عقد قراردادی با یک مجموعه دانشگاهی کشور شد تا بررسی متریالی در خصوص دیوارهای صوتی به صورت علمی انجام بگیرد. همچنین نیازسنجی مناطق نیز توسط این گروه مورد بررسی است. این قرارداد منعقد شده و مطالعات آن در حال انجام است و به محض اخذ خروجی نتایج اعلام خواهد شد.

مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق خاطرنشان کرد: البته بعضی از نقاط شهر تهران از پیش در برنامه کاری گرفته بودند؛ سعی شد که این نقاط هم با مطالعات فعلی مورد تطبیق قرار بگیرند تا خللی در روند کار ایجاد نشود. در مناطق ۲۲گانه نقاطی وجود دارد که به دیوار صوتی نیاز دارند؛ از این جهت کمیته تشکیل شد که اولویت را بر اساس منابع محدود موجود مشخص کند.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر اولویت با چه نقاطی است، گفت: تهران پهنه گسترده‌ای دارد و شرایط بزرگراه‌ها باهم متفاوت است. برخی از بزرگراه‌ها در کنار مناطق مسکونی قرار دارند و آسیب صوتی برای شهروندان ایجد می کند. در هر حال باید اولویت با نقاطی باشد که آسایش را برای شهروندان فراهم کرده و از آلودگی صوتی کم کند.

گلشنی با اشاره به اقدامات سال گذشته معاونت در راستای نوسازی دیوارهای صوتی عنوان کرد: سال گذشته بخشی از بزرگراه کردستان را توسعه و بخشی را ترمیم کردیم. همچنین بخش هایی از بزرگراه حکیم و مرزداران نیز ترمیم شد. در بزرگراه صدر نیز ترمیم‌های زیادی انجام گرفت؛ چرا که یکی از نقاط آسیب پذیر دیوارهای صوتی در آنجاست. این آسیب‌ها عمدتا به جهت سرقت‌هایی است که از دیوارها اتفاق می‌افتد.