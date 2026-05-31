  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

بهسازی ۱۲۵ هزار موتورخانه و صرفه‌جویی ۷۴۰ میلیون مترمکعبی گاز

بهسازی ۱۲۵ هزار موتورخانه و صرفه‌جویی ۷۴۰ میلیون مترمکعبی گاز

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از بهسازی بیش از ۱۲۵ هزار واحد موتورخانه از سال ۱۴۰۰ و صرفه‌جویی ۷۳۹ میلیون مترمکعبی گاز در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، سعید توکلی با اشاره به اجرای طرح بهسازی موتورخانه‌ها اظهار کرد: این طرح در راستای سیاست‌های کلان وزارت نفت مبنی بر بهینه‌سازی مصرف گاز طبیعی، کاهش آلودگی هوا، کاهش هزینه‌های گازبهای مشترکان و همچنین ایجاد اشتغال در دستور کار قرار گرفته است. روند روبه‌رشد استقبال مشترکان از این طرح نشان‌دهنده موفقیت آن است.

وی با ارائه آماری از عملکرد این طرح افزود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۱۲۵ هزار و ۸۰۰ واحد موتورخانه در سراسر کشور بهسازی شده که در نتیجه آن، ۷۳۹ میلیون و ۷۰۴ هزار مترمکعب گاز صرفه‌جویی شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی به ترتیب بهترین عملکرد را در بخش بهسازی موتورخانه‌ها داشته‌اند.

توکلی همچنین با تأکید بر اهمیت موضوع «کارورهای انرژی» تصریح کرد: این اقدام با تأکید وزیر نفت و در چارچوب اسناد بالادستی پیگیری می‌شود و تاکنون ۷۷ قرارداد در این زمینه در استان‌های مختلف کشور امضا شده است.

کد مطلب 6845826
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها