به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، سعید توکلی با اشاره به اجرای طرح بهسازی موتورخانه‌ها اظهار کرد: این طرح در راستای سیاست‌های کلان وزارت نفت مبنی بر بهینه‌سازی مصرف گاز طبیعی، کاهش آلودگی هوا، کاهش هزینه‌های گازبهای مشترکان و همچنین ایجاد اشتغال در دستور کار قرار گرفته است. روند روبه‌رشد استقبال مشترکان از این طرح نشان‌دهنده موفقیت آن است.

وی با ارائه آماری از عملکرد این طرح افزود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۱۲۵ هزار و ۸۰۰ واحد موتورخانه در سراسر کشور بهسازی شده که در نتیجه آن، ۷۳۹ میلیون و ۷۰۴ هزار مترمکعب گاز صرفه‌جویی شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی به ترتیب بهترین عملکرد را در بخش بهسازی موتورخانه‌ها داشته‌اند.

توکلی همچنین با تأکید بر اهمیت موضوع «کارورهای انرژی» تصریح کرد: این اقدام با تأکید وزیر نفت و در چارچوب اسناد بالادستی پیگیری می‌شود و تاکنون ۷۷ قرارداد در این زمینه در استان‌های مختلف کشور امضا شده است.