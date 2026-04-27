رایزنی وزیر خارجه مصر با فرستاده آمریکا درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر و استیو ویتکاف فرستاده آمریکا در منطقه امروز دوشنبه به صورت تلفنی در مورد روند مذاکرات بین آمریکا و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها گفتگو کردند.

وزارت امور خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که این گفتگوها شامل تلاش‌ ها برای کاهش تنش‌ در منطقه و پیشنهادهایی برای دستیابی به یک توافق مورد قبول دو طرف (واشنگتن و تهران) بود.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر در ادامه این رایزنی تلفنی، بر اهمیت ادامه مذاکرات برای تحکیم آتش‌ بس بین دو طرف و تلاش برای پایان دادن به جنگ تأکید کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه مصر در این خصوص اضافه شده است که وزیر امور خارجه این کشور خطاب به فرستاده آمریکا در منطقه گفت که راه‌ حل‌ های دیپلماتیک و گفتگو «بهترین راه برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ ای» است.

عبدالعاطی گفت که مصر به تلاش‌ های فشرده خود، با هماهنگی شرکای منطقه‌ ای و بین‌ المللی، «برای پیشبرد راه‌ حل‌ های سیاسی که از امنیت و ثبات حمایت می‌ کنند» ادامه خواهد داد.

در حالی وزیر امور خارجه مصر از پیگیری روند مذاکرات و توافق میان تهران و واشنگتن سخن می گوید که تجاوز اخیر و نیز تجاوز ژوئن سال گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران که با تمامی معیارهای بین المللی در تضاد آشکار هستند، در میانه رایزنی های غیرمستقیم میان دو کشور رخ داد و به جهانیان ثابت کرد که کاخ سفید اساسا به دنبال دیپلماسی و مذاکره نیست.