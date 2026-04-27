مخالفت مصر با پیشنهاد روسیه؛ حریف ایران به دنبال بازی تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ باید به ترتیب رو در روی تیم های ملی نیوزیلند، بلژیک و مصر قرار گیرد.

تیم ملی مصر که یکی از حریفان ایران محسوب می شود در فاصله کمتر از دو ماه تا آغاز جام جهانی به دنبال برگزاری یک دیدار تدارکاتی است.

سایت «btolat.» مصر در این رابطه نوشت: فدراسیون فوتبال مصر در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی خود برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ مذاکراتی را برای برگزاری یک دیدار دوستانه با تیم ملی روسیه در دستور کار قرار داده است.

بر اساس این گزارش طرف مصری تلاش دارد این مسابقه در خاک مصر برگزار شود تا تیم ملی این کشور بدون تحمل فشار سفرهای طولانی، روند آماده‌سازی خود را دنبال کند.

در مقابل فدراسیون فوتبال روسیه با اصل برگزاری این دیدار موافقت کرده اما شرط کرده است که بازی در شهر مسکو برگزار شود و در این صورت مبلغی حدود ۱۵۰ هزار دلار به طرف مصری پرداخت خواهد شد.

با این حال این پیشنهاد از سوی فدراسیون فوتبال مصر و کادر فنی تیم ملی به دلیل خستگی بازیکنان و نزدیکی به رقابت‌های جام جهانی رد شده است.

در همین راستا، فدراسیون فوتبال مصر در صورت عدم توافق نهایی با روسیه، تیم ملی صربستان را به‌عنوان گزینه جایگزین برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی قدرتمند در نظر گرفته است.

تیم ملی مصر در گروه هفتم جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم‌های بلژیک، ایران و نیوزیلند هم‌گروه است.