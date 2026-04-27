ملاقات خوبی با پوتین داشتیم؛ اراده ما ادامه شراکت راهبردی با روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان پس از دیدار با پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: ملاقات بسیار خوبی با جناب آقای پوتین داشتیم. شاید بیش از یک ساعت و نیم طول کشید. همه موضوعات، هم در روابط دوجانبه و هم در مسائل منطقه‌ای و همچنین در بحث جنگ و تجاوز رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی، به‌طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین همکاری‌های بین دو کشور مورد توجه قرار گرفت و ایده‌های بسیار خوبی مطرح شد.

وی ادامه داد: زمینه‌های بسیار خوبی اکنون برای همکاری وجود دارد. آقای پوتین نیز فرمودند که نه فقط روسیه، بلکه اکنون همه دنیا در حال تحسین مردم ایران هستند؛ به‌خاطر ایستادگی‌شان در مقابل آمریکا و به‌خاطر پیروزی در این جنگ نابرابر و ناعادلانه. ما از حمایت دوستان روس خود در طول این جنگ تشکر می‌کنیم و اراده جمهوری اسلامی ایران را برای ادامه روابط راهبردی و شراکت راهبردی با روسیه در شرایط جدید اعلام می‌کنیم.