بازدید اعضای فراکسیون ورزش مجلس از کمپ تیم ملی فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس، عباس صوفی نایب رئیس این کمیسیون، محمدمهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش و روح‌الله لک‌آبادی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس، عصر امروز (۷ اردیبهشت ماه) با حضور در کمپ تیم ملی فوتبال و در جریان تمرین بازیکنان، با کادر فنی و ملی‌پوشان دیدار و گفتگو کردند.

این بازدید در آستانه اعزام تیم ملی فوتبال کشورمان به مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ لس‌آنجلس آمریکا (خرداد ماه) انجام شد.

گفتنی است در جریان این بازدید امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان، در حاشیه تمرین، گزارشی از روند آماده‌سازی تیم ارائه داد.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در این بازدید خطاب به ملی‌پوشان گفت: این جنگ تحمیلی رمضان باعث شد که همه با هم رفیق شوند و یک اتحاد میلیون‌نفری شکل گیرد. من به نمایندگی از ۹۰ میلیون ایرانیِ داخل و خارج از کشور اینجا حضور پیدا کردم. مردم سراسر دنیا امروز نگاهشان به ملت ایران و کشور ایران است. بچه‌ها نماینده مردم ایران هستند. امیدواریم آنجا پرچم ایران برافراشته شود و سرود جمهوری اسلامی قرائت شود. به بچه‌ها خداقوت می‌گویم و مطمئن هستیم با سربلندی برمی‌گردند.

محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس، نیز در این دیدار خطاب به بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال اظهار داشت: تمام ایران نگاهش به شما است. در اوج بحرانی که استکبار علیه کشور ما جنگ تحمیلی را رقم زده، شما موثرترین رزمنده‌هایی هستید که در آن زمین بازی از حقانیت جمهوری اسلامی دفاع می‌کنید. برای سلامتی خودتان و موفقیت این تیم ملی که به نمایندگی از همه ایرانیان به ویژه رهبر شهید و سایر شهدا به این تورنومنت بسیار مهم می‌رود، دعا می‌کنیم.