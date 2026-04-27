ماهیگیران و تجار به صورت عادی در رودخانه اروند در حال تردد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در جریان بازدید از رودخانه اروند گفت: رودخانه اروند سرزمین عاشقان دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و قطعهای از ایران بزرگ اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه امروزه ایران اسلامی به جهت آرمانهای والای انقلاب اسلامی در جهان میدرخشد، افزود: امروزه ایران اسلامی در اقصی نقاط جهان به جهت دارابودن ملت بصیر و انقلابی میدرخشد.
جانشین انتظامی کل کشور گفت: امروز رودخانه اروند آرام است و این آرامش به پاس سه ضلع مرتبط ملت بزرگ ایران، نیروهای مسلح مقتدر و مسئولان و دیپلماسی کشور است و همگی نیز حول محور ولایت برای پیشبرد اهداف تلاش میکنند.
سردار رضایی بیان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط جنگی در کشور حاکم است، ولی ماهیگیران، کاسبان و تجار بهصورت عادی و بهدور از هرگونه ناامنی در رودخانه تردد میکنند.
جانشین انتظامی کل کشور با بیان اینکه امروز افتخار ما این است که پاسدار خون شهدا هستیم، اظهار کرد: رنگ رودخانه اروند در دوران دفاع مقدس هشتساله قرمز بوده است، اما هماکنون آرامش و امنیت در آن موج میزند و این آرامش بار مسئولیت همه مسئولان و همه کسانی که خود را خدمتگزار مردم میدانند سنگین کرده است، بهویژه مرزبانان و مرزدارانی که در این منطقه مرزبانی انجام میدهند.
وی با بیان اینکه مجموعه انتظامی کشور امروز نه صرفا پلیس است، بیان کرد: مجموعه انتظامی یکی از قوای موثر در حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی است و خود را آماده کرده است که علاوه بر اقدامات پلیسی و اجتماعی، هر جایی که نیاز باشد از آرمانهای انقلاب اسلامی و کشور دفاع کند.
جانشین انتظامی کل کشور گفت: برای ملت بزرگ ایران باعث افتخار است که فرزندانی تربیت کردهاند که با بصیرت، انقلابی و ولایتمدار از مرزهای ایران اسلامی حراست، حفاظت و دفاع میکنند.
سردار رضایی با بیان اینکه در رودخانه مرزی اروند و همچنین مرزهای مشترک ایران و عراق گشتهای مرزی همزمان برقرار است، افزود: با توجه به گشتهای مرزی همزمان، مرزبانان و مرزنشینان دو کشور در دو سوی مرز از رودخانه اروند استفاده میکنند و جا دارد از مرزبانان و مرزدارانی که جانانه مرزبانی میکنند، قدردانی شود.
