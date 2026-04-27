حمله پهپادی اوکراین به نزدیکی نیروگاه اتمی زاپروژیا؛ یک نفر کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طریق حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس گزارش داد که یک راننده در حمله پهپادی به یک کارگاه حمل و نقل نزدیک نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا کشته شده است.

در این بیانیه آمده است: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعاتی از نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا دریافت کرده است که نشان می‌دهد یک راننده صبح امروز در حمله پهپادی به یک کارگاه حمل و نقل نزدیک محوطه نیروگاه کشته شده است.

رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این خصوص اعلام کرد که حملات به نیروگاه‌ های هسته‌ ای یا در نزدیکی آنها می‌ تواند ایمنی هسته‌ ای را به خطر بیندازد و مطلقاً نباید اتفاق بیفتد.

گروسی اظهار داشت که تیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محل، این حادثه را بررسی خواهد کرد.

این در حالیست که اوکراین پیشتر نیز حملاتی را به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا انجام داده است.