به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز دوشنبه به خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد: مسکو کشته شدن یکی از کارکنان نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا توسط نیروهای مسلح اوکراین را محکوم می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این باره افزود: کی یف با حملات خود به نیروگاه زاپروژیا نشان می‌ دهد که هیچ اهمیتی برای ایمنی هسته‌ ای قائل نیست.

ماریا زاخارووا، سپس اضافه کرد: جامعه جهانی باید حکم شایسته و سختی علیه حکومت کی‌ یف صادر کرده و آن را وادار به توقف حملات به نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا و دیگر تأسیسات هسته‌ ای غیرنظامی کند؛ چرا که اقدامات اش خطرناک هستند.