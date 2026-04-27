۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۲۵

روسیه درباره حملات اوکراین به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا هشدار داد

روسیه درباره حملات اوکراین به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا هشدار داد

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: کی‌یف با حملاتش به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا نشان می‌ دهد که هیچ اهمیتی برای ایمنی هسته‌ ای قائل نیست؛ جامعه جهانی باید اوکراین را وادار به توقف حملات کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز دوشنبه به خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد: مسکو کشته شدن یکی از کارکنان نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا توسط نیروهای مسلح اوکراین را محکوم می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این باره افزود: کی یف با حملات خود به نیروگاه زاپروژیا نشان می‌ دهد که هیچ اهمیتی برای ایمنی هسته‌ ای قائل نیست.

ماریا زاخارووا، سپس اضافه کرد: جامعه جهانی باید حکم شایسته و سختی علیه حکومت کی‌ یف صادر کرده و آن را وادار به توقف حملات به نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا و دیگر تأسیسات هسته‌ ای غیرنظامی کند؛ چرا که اقدامات اش خطرناک هستند.

    • محمد رضا حشمت خواه ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      حمله به تأسیسات هسته‌ای به شدت محکوم است زیرا سبب ایجاد فاجعه جهانی می‌شود.

