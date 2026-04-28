  1. بین الملل
  2. اروپا
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۲

مقام اتحادیه اروپا: عضویت اوکراین در ناتو و اتحادیه اروپا ممکن نیست

مقام اتحادیه اروپا: عضویت اوکراین در ناتو و اتحادیه اروپا ممکن نیست

کمیسر دفاع و فضای اتحادیه اروپا اعلام کرد عضویت اوکراین در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و اتحادیه اروپا در آینده نزدیک بعید است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، آندریوس کوبیلیوس، کمیسر دفاع و فضای اتحادیه اروپا اذعان کرد که در حال حاضر عضویت اوکراین در ناتو امکان‌پذیر نیست زیرا روند الحاق به اتحادیه اروپا پیچیده و طولانی است و همگرایی سریع در این ساختارها را تضمین نمی‌کند.

وی در عوض پیشنهاد داد که به عنوان یک استثنا، به کی‌یف دسترسی کامل به بازار داخلی اروپا و همچنین همگرایی اوکراین در برنامه‌های دفاعی اروپا داده شود.

روسیه درباره هرگونه تلاش برای نزدیک شدن ناتو به مرزهای این کشور هشدار داده است. مسکو، نظامی سازی اوکراین و تبدیل آن به یک پایگاه نظامی برای ناتو را یکی از دلایل انجام عملیات ویژه در این کشور عنوان کرده است.

کد مطلب 6813491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها