مقام اتحادیه اروپا: عضویت اوکراین در ناتو و اتحادیه اروپا ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، آندریوس کوبیلیوس، کمیسر دفاع و فضای اتحادیه اروپا اذعان کرد که در حال حاضر عضویت اوکراین در ناتو امکانپذیر نیست زیرا روند الحاق به اتحادیه اروپا پیچیده و طولانی است و همگرایی سریع در این ساختارها را تضمین نمیکند.
وی در عوض پیشنهاد داد که به عنوان یک استثنا، به کییف دسترسی کامل به بازار داخلی اروپا و همچنین همگرایی اوکراین در برنامههای دفاعی اروپا داده شود.
روسیه درباره هرگونه تلاش برای نزدیک شدن ناتو به مرزهای این کشور هشدار داده است. مسکو، نظامی سازی اوکراین و تبدیل آن به یک پایگاه نظامی برای ناتو را یکی از دلایل انجام عملیات ویژه در این کشور عنوان کرده است.
