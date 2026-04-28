۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۳۹

تنش میان اوکراین و اسرائیل؛ سفیر تل‌آویو احضار می‌شود

پهلوگیری یک کشتی در بندر حیفا باعث به وجود آمدن تنش در روابط میان تل آویو و اوکراین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، گدعون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد، اتهامات اوکراین مبنی بر پهلوگیری یک کشتی در بندر حیفا حامل غلات از مناطق روسیه صحت ندارد.

این سخنان ساعر در واکنش به موضع گیری وزیر خارجه اوکراین مطرح شد. وی گفته بود که کی یف سفیر رژیم صهیونیستی را احضار خواهد کرد تا اعتراض خود را نسبت به پهلوگیری این کشتی ابلاغ کند.

ساعر اضافه کرد، تل آویو هیچ درخواست رسمی از سمت طرف اوکراینی دریافت نکرده و در عوض شاهد مطرح شدن چنین موضع گیری هایی در فضای مجازی به جاری کانال های سیاسی بوده است. باید در این خصوص مدارک قابل اعتمادی ارائه شود.

