۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

مسکو: شدت حملات اوکراین به زاپروژیا افزایش داشته است

مدیر ارتباطات نیروگاه هسته ای زاپروژیا اعلام کرد که شدت حملات اوکراین به این منطقه افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، یوگینیا یاشینا مدیر ارتباطات نیروگاه هسته ای زاپروژیا امروز چهارشنبه در بیانیه ای از حملات اوکراین به این استان به شدت انتقاد کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، مدیر ارتباطات نیروگاه هسته ای زاپروژیا در این خصوص اعلام کرد: شدت حملات نیروهای اوکراین به منطقه انرگودار (شهری در زاپوریژیا) افزایش یافته است.

یوگینیا یاشینا در گفتگو با ریانووستی خبر داد که شدت حملات کی‌ یف به انرگودار به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

وی افزود،: تنها در روز گذشته حدود ۲۰ شلیک از سوی اوکراین ثبت شد. پیش از این، چنین میزانی از حملات مشاهده نشده بود.

