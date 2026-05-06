مسکو: شدت حملات اوکراین به زاپروژیا افزایش داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، یوگینیا یاشینا مدیر ارتباطات نیروگاه هسته ای زاپروژیا امروز چهارشنبه در بیانیه ای از حملات اوکراین به این استان به شدت انتقاد کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، مدیر ارتباطات نیروگاه هسته ای زاپروژیا در این خصوص اعلام کرد: شدت حملات نیروهای اوکراین به منطقه انرگودار (شهری در زاپوریژیا) افزایش یافته است.

وی افزود،: تنها در روز گذشته حدود ۲۰ شلیک از سوی اوکراین ثبت شد. پیش از این، چنین میزانی از حملات مشاهده نشده بود.