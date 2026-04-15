به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مدیر ارتباطات نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا امروز چهارشنبه در خصوص حملات اوکراین به این نیروگاه هسته ای و مخاطرات آن هشدار داد.

در بیانیه صادره از سوی مدیر ارتباطات نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا در این خصوص آمده است: حملات اوکراین در پی اتمام آتش بس مجددا شدت یافته است و این موضوع مخاطرات زیادی را ایجاد می کند. مسکو در این خصوص هشدار می دهد.

مدیر ارتباطات نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا سپس اضافه کرد: در پی اتمام آتش بس عید پاک، شدت گلوله‌ باران نیروهای مسلح اوکراین در منطقه نیروگاه زاپروژیا دوباره افزایش یافته و همچنان بالاست.

این در حالیست که وزارت دفاع روسیه پیشتر در بیانیه ای اعلام کرده بود: از زمان آغاز آتش بس عید پاک، نیروهای مسلح روسیه به طور کامل آتش بس را در منطقه عملیات ویژه رعایت کرده و در خطوط و مواضع خود باقی ماندند. با وجود اعلام آتش بس موقت به مناسب عید پاک، نیروهای مسلح اوکراین به شلیک توپخانه ای و حملات پهپادی به تاسیسات غیرنظامی و مواضع نیروها ادامه دادند. در مجموع، هزار و ۹۷۱ مورد نقض آتش‌بس توسط واحدهای نیروهای مسلح اوکراین به ثبت رسیده است و در طی مدت آتش بس، نیروهای مسلح اوکراین بیش از هزار و ۳۰۰ حمله پهپادی انجام دادند.