  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

هشدار روسیه درباره افزایش حملات اوکراین به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا

هشدار روسیه درباره افزایش حملات اوکراین به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا

مدیر ارتباطات نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا در بیانیه ای نسبت به شدت گرفتن گلوله‌ باران این نیروگاه توسط نیروهای مسلح اوکراین و مخاطرات آن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مدیر ارتباطات نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا امروز چهارشنبه در خصوص حملات اوکراین به این نیروگاه هسته ای و مخاطرات آن هشدار داد.

در بیانیه صادره از سوی مدیر ارتباطات نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا در این خصوص آمده است: حملات اوکراین در پی اتمام آتش بس مجددا شدت یافته است و این موضوع مخاطرات زیادی را ایجاد می کند. مسکو در این خصوص هشدار می دهد.

مدیر ارتباطات نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا سپس اضافه کرد: در پی اتمام آتش بس عید پاک، شدت گلوله‌ باران نیروهای مسلح اوکراین در منطقه نیروگاه زاپروژیا دوباره افزایش یافته و همچنان بالاست.

این در حالیست که وزارت دفاع روسیه پیشتر در بیانیه ای اعلام کرده بود: از زمان آغاز آتش بس عید پاک، نیروهای مسلح روسیه به طور کامل آتش بس را در منطقه عملیات ویژه رعایت کرده و در خطوط و مواضع خود باقی ماندند. با وجود اعلام آتش بس موقت به مناسب عید پاک، نیروهای مسلح اوکراین به شلیک توپخانه ای و حملات پهپادی به تاسیسات غیرنظامی و مواضع نیروها ادامه دادند. در مجموع، هزار و ۹۷۱ مورد نقض آتش‌بس توسط واحدهای نیروهای مسلح اوکراین به ثبت رسیده است و در طی مدت آتش بس، نیروهای مسلح اوکراین بیش از هزار و ۳۰۰ حمله پهپادی انجام دادند.

کد مطلب 6801956

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      اگر آمریکا و اسرائیل حق ندارند با بهانه های الکی به کشور ما به صورت پیشدستانه حمله کنند روسیه هم نباید به اوکراین حمله میکرد. متاسفانه توی دنیای بین الملل قانون جنگل حاکمه یعنی اونی که قدرت (نظامی و غیرنظامی) داره حرفشو پیش میبره.

