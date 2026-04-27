۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۳

رزمایش اقتدار «جان‌فدا برای ایران، امام رضایی» در زنجان برگزار می‌شود

زنجان- جانشین سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان از برگزاری رزمایش اقتدار ملی «جان‌فدا برای ایران، امام رضایی» در زنجان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فروزنده از برگزاری نمایش اقتدار ملی «جان‌فدا برای ایران، امام رضایی» در زنجان خبر داد و گفت: این نمایش اقتدار با حضور آحاد مردم و بسیجیان ز⁷نجانی همزمان با میلاد امام رضا (ع) در رزمایش ملی «جان‌فدا» برگزار می‌شود.

وی این رخداد ملی و مذهبی را نمادی از غیرت میهنی، عشق به حریم ایران اسلامی و ارادت عمیق به ساحت نورانی حضرت امام رضا(ع) توصیف کرد و افزود: محور اصلی این رویداد، حفاظت از ایران و تبعیت از ولایت است و هدف آن اعلام آمادگی و ایثار مردم استان برای پاسداری از تمامیت ارضی، امنیت ملی و ارزش‌های دینی و فرهنگی است.

جانشین سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان در تشریح جزئیات برنامه بیان کرد: «رزمایش «جان‌فدا» روز چهارشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، همزمان با میلاد با سعادت حضرت امام رضا(ع)، از ساعت ۱۵ به صورت هماهنگ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این مراسم شامل رژه حماسی و رژه موتوری و خودرویی و نمایش توانمندی نیروهای مردمی و بسیجی خواهد بود و میادین و خیابان‌های اصلی شهرستان‌ها به صحنه‌ای برای تجلی همبستگی و شور ملی تبدیل می‌شود.

فروزنده با دعوت از عموم شهروندان استان اظهار داشت: تمام علاقه‌مندان، ثبت‌نام‌کنندگان در پویش سراسری «جان‌فدا»، بسیجیان سازمان‌یافته و همه آزادگان و غیرتمندان استان زنجان دعوت شده‌اند تا با حضور پرشور خود در این رویداد، برگ تازه‌ای از افتخارآفرینی استان را رقم بزنند.

وی خاطرنشان کرد: این نمایش اقتدار، پیام روشنی برای دوستان و دشمنان دارد؛ مردم ایران و به ویژه زنجان، همواره آماده ایثار و جان‌فشانی برای کشور و امام رضا(ع) بوده‌اند و این مسیر را با قدرت ادامه خواهند داد.

گفتنی است، مراسم با رژه حماسی، برنامه‌های فرهنگی و اجرای سرودهای انقلابی همراه خواهد بود و رسانه‌ها و خبرنگاران برای پوشش گسترده آن دعوت شده‌اند. این اجتماع عظیم در میدان شورا، روبروی ناحیه مقاومت بسیج سپاه زنجان، از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6813185

