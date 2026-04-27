به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فروزنده از برگزاری نمایش اقتدار ملی «جانفدا برای ایران، امام رضایی» در زنجان خبر داد و گفت: این نمایش اقتدار با حضور آحاد مردم و بسیجیان ز⁷نجانی همزمان با میلاد امام رضا (ع) در رزمایش ملی «جانفدا» برگزار میشود.
وی این رخداد ملی و مذهبی را نمادی از غیرت میهنی، عشق به حریم ایران اسلامی و ارادت عمیق به ساحت نورانی حضرت امام رضا(ع) توصیف کرد و افزود: محور اصلی این رویداد، حفاظت از ایران و تبعیت از ولایت است و هدف آن اعلام آمادگی و ایثار مردم استان برای پاسداری از تمامیت ارضی، امنیت ملی و ارزشهای دینی و فرهنگی است.
جانشین سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان در تشریح جزئیات برنامه بیان کرد: «رزمایش «جانفدا» روز چهارشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، همزمان با میلاد با سعادت حضرت امام رضا(ع)، از ساعت ۱۵ به صورت هماهنگ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: این مراسم شامل رژه حماسی و رژه موتوری و خودرویی و نمایش توانمندی نیروهای مردمی و بسیجی خواهد بود و میادین و خیابانهای اصلی شهرستانها به صحنهای برای تجلی همبستگی و شور ملی تبدیل میشود.
فروزنده با دعوت از عموم شهروندان استان اظهار داشت: تمام علاقهمندان، ثبتنامکنندگان در پویش سراسری «جانفدا»، بسیجیان سازمانیافته و همه آزادگان و غیرتمندان استان زنجان دعوت شدهاند تا با حضور پرشور خود در این رویداد، برگ تازهای از افتخارآفرینی استان را رقم بزنند.
وی خاطرنشان کرد: این نمایش اقتدار، پیام روشنی برای دوستان و دشمنان دارد؛ مردم ایران و به ویژه زنجان، همواره آماده ایثار و جانفشانی برای کشور و امام رضا(ع) بودهاند و این مسیر را با قدرت ادامه خواهند داد.
گفتنی است، مراسم با رژه حماسی، برنامههای فرهنگی و اجرای سرودهای انقلابی همراه خواهد بود و رسانهها و خبرنگاران برای پوشش گسترده آن دعوت شدهاند. این اجتماع عظیم در میدان شورا، روبروی ناحیه مقاومت بسیج سپاه زنجان، از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.
