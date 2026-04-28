حجت الاسلام یوسف جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک دهه کرامت و میلاد باسعادت امام رضا (ع) اظهار کرد: به همین مناسبت ویژه برنامه نمایش عظیم اقتدار ملی و رزمایش سراسری جان فدا برای ایران امام رضایی در روز چهارشنبه نهم اریبهشت ماه جاری درساعت ۱۸ با حضور اقشار مختلف مردم و همراه با رژه حماسی و ویژه برنامه های فرهنگی در میدان امام علی (ع) عسلویه برگزار خواهد شد .

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: رژه خودرویی جانفدایان امام رضایی بوشهر به مناسبت میلاد امام رضا (ع) نیز چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه جاری در بوشهر برگزار می شود.

وی گفت: این ویژه برنامه در ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه روز چهارشنبه و مکان تجمع پارک شغاب (میدان سلامت) و مسیر رژه میدان سلامت -میدان انتظام-خیابان چهارباندی-میدان شهید رئیسعلی دلواری -خیابان جفره -نفتکش خواهد بود.

وی بیان کرد: همچنین برنامه بیعت امت با امام خامنه ای ویژه مراسم ولادت امام رضا (ع) با سخنرانی امام جمعه گناوه سه شنبه ۸ اردیبهشت ماه در محل یادمان شهدای گمنام شهر بندرریگ برگزار می شود.