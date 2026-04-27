علاوه بر مسائل مالی به امنیت ذهنی و روانی دانشگاهیان نیز باید توجه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت با حضور در وزارت علوم با حسین سیمایی وزیر علوم دیدار و گفت وگو کرد.

در این نشست بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در راستای حمایت از جوانی جمعیت و بهبود شرایط زیست دانشگاهیان تأکید شد.

وزیر علوم با تأکید بر لزوم گسترش همکاری‌ها تصریح کرد: علاوه بر مسائل مالی، باید به مؤلفه‌های مهمی همچون امنیت ذهنی و روانی دانشگاهیان نیز توجه شود و این موضوعات در جلسات مشترک آتی با جدیت بیشتری پیگیری شود.

سیمایی با اشاره به اولویت‌های راهبردی وزارت علوم در دوره جاری، «تأمین مسکن دانشگاهیان و توسعه خوابگاه‌های متأهلی» را از مهم‌ترین مأموریت‌های این وزارتخانه برشمرد و گفت: در این مدت هزار واحد خوابگاه متأهلی به بهره‌برداری رسیده و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌تری برای توسعه این زیرساخت‌ها در دستور کار قرار دارد.

در ادامه دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت با قدردانی از اقدامات وزارت علوم در حوزه حمایت از جوانی جمعیت به‌ویژه توسعه خوابگاه‌های متأهلی و توجه به مسکن دانشگاهیان، این اقدامات را گامی مؤثر در جهت تسهیل ازدواج و پایداری خانواده در میان نخبگان کشور دانست.

همچنین در این نشست، مروری بر مهم‌ترین اقدامات و همکاری‌های مشترک میان وزارت علوم و ستاد ملی جمعیت صورت گرفت و بر ضرورت تقویت این تعاملات تأکید شد.

همچنین در این دیدار روشن مشاور عالی وزیر و رئیس پژوهشکده خانواده، پندار معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم و صادقی رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور حضور داشتند.