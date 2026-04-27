به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به سخنان رئیس کمیسیون اروپایی در فضای مجازی نوشت: تحریم‌های غیرانسانی اتحادیه اروپا علیه ایران، هرگز ربطی به «حقوق بشر» نداشته است؛ این تحریم‌ها از ابتدا برای پایمال کردن حقوق بنیادین ایرانیان طراحی شده‌اند.

وی تصریح کرد: هیچ کس این نمایش زننده را باور نمی‌کند. این ژست‌های نمایشی برای شما ذره‌ای اعتبار در عرصه بین‌المللی خلق نخواهد کرد؛ بلکه فقط رویکرد ریاکارانه و استاندارد دوگانه هیات حاکمه اروپا را بیشتر نمایان می‌کند و روند سقوط اروپا به ورطه بی‌اهمیتی و بی‌تأثیری را تسریع می‌کند.

گفتنی است رئیس کمیسیون اروپایی در ادعایی گفته بود که زود است راجع به رفع تمام تحریم‌های ایران صحبت کنیم.