۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۱۲

بقایی: اصرار کمیسیون اروپا بر تحریم غیر انسانی علیه ایران، شرم‌آور است

سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پستی در فضای مجازی گفت: اصرار رئیس کمیسیون اروپا بر تحریم‌های غیرانسانی علیه ایران به بهانه حقوق بشر، ریاکارانه و شرم‌آور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به سخنان رئیس کمیسیون اروپایی در فضای مجازی نوشت: تحریم‌های غیرانسانی اتحادیه اروپا علیه ایران، هرگز ربطی به «حقوق بشر» نداشته است؛ این تحریم‌ها از ابتدا برای پایمال کردن حقوق بنیادین ایرانیان طراحی شده‌اند.

وی تصریح کرد: هیچ کس این نمایش زننده را باور نمی‌کند. این ژست‌های نمایشی برای شما ذره‌ای اعتبار در عرصه بین‌المللی خلق نخواهد کرد؛ بلکه فقط رویکرد ریاکارانه و استاندارد دوگانه هیات حاکمه اروپا را بیشتر نمایان می‌کند و روند سقوط اروپا به ورطه بی‌اهمیتی و بی‌تأثیری را تسریع می‌کند.

گفتنی است رئیس کمیسیون اروپایی در ادعایی گفته بود که زود است راجع به رفع تمام تحریم‌های ایران صحبت کنیم.

    • IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      در تنگه هرمز با اروپا جنایتکار هم مثل و مانند آمریکا جنایتکار برخورد کند
    • IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      دلیل انسداد تنگه هرمز عملیات غیرقانونی واشنگتن و تل‌آویو است. ایران حق دارد عبورومرور در تنگه هرمز را محدود کند.
    • ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      ایران متأسفانه از سال 1359 تاکنون در مورد جنایت های اروپا جنایتکار کوتاهی کرده است و هنوز هم کوتاهی می کند.
    • ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      پاسخ
      اروپا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد. اروپا جنایتکار دشمن تاریخی ملت ایران بوده است.
      • ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
        اروپا جنایتکار مورد اعتماد ما نیست و از سال 1332 تاکنون هم نبوده است.
      • IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
        از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست اروپا جنایتکار در کار است.
    • ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      پاسخ
      سر تعظیم فرود نخواهیم آورد و شکست نیز نخواهیم خورد. نمی‌ترسیم، تسلیم نمی‌شویم؛ برای یک حماسه کربلایی آماده‌ایم
    • IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      ایران تسلیم زورگویی اروپا جنایتکار نمی‌شود
    • IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      مردم ایران هنوز هم اروپا جنایتکار را دشمن درجه یک خود می داند. اروپا چنایتکار دشمن تاریخی مردم ایران بوده است.

