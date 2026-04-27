به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز دوشنبه در حاشیه سفر به استان ذی‌قار (شهر ناصریه) عراق گفت: یکی از اهداف اصلی این سفر، تشکر از همدردی و همراهی بی‌نظیر عشایر، مسئولان و مردم استان ذی‌قار در پی شهادت جانگداز رهبر حکیم و فرزانه انقلاب بود که با برپایی مجالس عزاداری گسترده، اعزام هیئت‌ها به خوزستان و حضور در نمازهای جمعه، عواطف پاک خود را نشان دادند.

وی افزود: در جلسه امروز، زمینه‌های مشترک همکاری بین دو استان در موضوعات تجاری، بازرگانی و سایر امور مؤثر در تبادلات اقتصادی بررسی شد و دوستان عراقی پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک را ارائه دادند که این امر بستر مناسبی برای افزایش مناسبات فی‌مابین فراهم می‌کند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه استان ذی‌قار نیازهایی دارد که می‌توانیم آنها را تأمین کنیم و متقابلاً این اتفاق برای خوزستان نیز رخ خواهد داد، تصریح کرد: دایره این همکاری‌ها را گسترده‌تر خواهیم کرد و پس از سفر به استان میسان، به زودی به استان بصره نیز سفر خواهیم داشت.

موالی‌زاده بیان کرد: در جنوب عراق با سه استان بصره، میسان و ذی‌قار روابط نزدیکی داریم و شهر ناصریه به لحاظ رفت‌وآمدهای صورت‌گرفته در راهپیمایی عظیم اربعین، نامی آشنا برای خوزستان است.

وی ابراز امیدواری کرد که با این رفت‌وآمدها شاهد تعمیق روابط بین دو کشور باشیم و ادامه داد: ظرفیت‌های خوبی در بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات، گردشگری و به‌ویژه گردشگری سلامت بین دو استان وجود دارد که بحمدالله قابل بهره‌برداری است.

استاندار خوزستان همچنین تقویت محور مقاومت را از برکات خون پاک رهبر شهید و دست عنایت حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج) دانست و تأکید کرد: امت اسلامی و محور مقاومت با وجود برادران عراقی، لبنانی، یمنی، حزب‌الله لبنان، حماس و جبهه غزه، محکم و استوار ایستاده است.

وی با اعلام دعوت از مسئولان استان ذی‌قار برای سفر به خوزستان، گفت: امیدواریم روز به روز شاهد افزایش مبادلات فی‌مابین دو استان و دو کشور باشیم.