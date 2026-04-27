ازهاری: بازگشایی بازارچه مرزی سیف سقز کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه دوشنبه در بیست‌وسومین جلسه قرارگاه اقتصادی استان کردستان که در فرمانداری سقز برگزار شد، با اشاره به اهمیت توسعه مبادلات مرزی، اظهار کرد: بازگشایی بازارچه مرزی سیف سقز به‌عنوان یکی از مطالبات مهم شهرستان، به‌صورت جدی در دستور کار تیم مدیریتی استان قرار دارد.

وی با بیان اینکه این اقدام در شرایط کنونی اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود معیشت مردم و رونق کسب‌وکارهای محلی ایفا کند، افزود: پیگیری‌های لازم برای تسریع در روند بازگشایی این بازارچه در حال انجام است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای توسعه تجارت مرزی، گفت: اخذ مجوز ایجاد گمرک در سقز و همچنین تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا زمینه فعالیت رسمی و پایدار تجاری فراهم شود.

ازهاری در ادامه با اشاره به حمایت از واحدهای تولیدی، تصریح کرد: تسهیل واردات اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان از جمله ژنراتورهای برقی و مواد اولیه کارخانه‌ها از مرز سیف، به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین به ظرفیت‌های بخش کشاورزی شهرستان سقز اشاره کرد و افزود: ایجاد «روستا بازار» و توسعه گلخانه‌های بزرگ‌مقیاس می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد منطقه داشته باشد که لازم است دستگاه‌های متولی به‌ویژه جهاد کشاورزی این موضوع را با جدیت دنبال کنند.

معاون اقتصادی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی سخت‌گیری‌ها در نظام بانکی، خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید با رویکردی حمایتی، مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کنند و از ایجاد موانع غیرضروری برای فعالان اقتصادی پرهیز داشته باشند.

وی تفویض اختیار بخشی از امور به کارگروه‌های آرد و نان در شهرستان‌ها و همچنین پیگیری تأمین منابع مالی پروژه‌های بخش خصوصی را از دیگر برنامه‌های در دست اقدام عنوان کرد.

ازهاری در ادامه سفر خود به سقز، از مرکز تصویربرداری پزشکی آتیه بازدید کرد و گفت: مشکلات این مجموعه در دست بررسی است و پیگیری لازم برای دریافت تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به‌منظور توسعه خدمات آن انجام خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و حمایت از بخش خصوصی، می‌توان زمینه رشد اقتصادی پایدار در مناطق مرزی استان را فراهم کرد.