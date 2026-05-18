ضیاالدین نعمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حمله به معدن طلای میرگه‌نقشینه توسط دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و انتظامی در حال بررسی است.

وی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: شب گذشته حوالی ساعت ۲۳، پنج فرد ناشناس با ورود به معدن طلای میرگه‌نقشینه در شهرستان سقز، خساراتی را به این مجموعه معدنی وارد کردند.

وی افزود: مهاجمان پس از ورود به محوطه معدن، دو نفر از نگهبانان را مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس اقدام به آتش زدن ماشین‌آلات سنگین کردند.

فرماندار سقز تصریح کرد: در جریان این حادثه دو دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه مایلر، یک دستگاه گریدر و تعداد ۵ کانکس دچار آتش‌سوزی شده و عاملان پس از انجام اقدامات خود از محل متواری شدند.

نعمانی اضافه کرد: در حال حاضر نیز حمله به معدن طلای میرگه‌نقشینه توسط دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و انتظامی در حال بررسی است.