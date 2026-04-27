۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۱۷

رسیدگی به تخلفات برخی اپراتورهای ارتباطی در نحوه عرضه اینترنت پرو

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد:تخلف برخی اپراتورهای ارتباطی از مفاد و چارچوب های مصوبه مذکور محرز و گزارشات مربوطه در حال جمع‌بندی و ارائه به مراجع مربوطه می باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد:

«در پی اقدام برخی از اپراتورهای ارتباطی در ارائه دسترسی موسوم به "اینترنت پرو" و ابراز نگرانی کاربران گرامی بر اساس پیگیری های صورت گرفته به آگاهی می‌رساند؛

مجوز ارائه دسترسی با عنوان اینترنت پرو توسط مراجع ذیصلاح در جهت تضمین پایداری ارتباطات، صرفا برای کسب کارها، به اپراتورهای ارتباطی ابلاغ شده است.

بنابر بررسی های صورت گرفته، تخلف برخی اپراتورهای ارتباطی از مفاد و چارچوب های مصوبه مذکور محرز و گزارشات مربوطه در این خصوص در حال جمع‌بندی و ارائه به مراجع مربوطه می باشد.»

