به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید قاسم قریشی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جریان دیدار مسئولان سازمان بسیج مستضعفین با وزیر و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پیروزیهای متوالی کشور برابر دشمنانی که خود را بزرگترین قدرتهای نظامی و اقتصادی دنیا میدانستند، این موفقیتها را مرهون درایت امامین انقلاب، حضور مردم و پشتیبانی آنان از نیروهای مسلح و دولت دانست.
وی با یادآوری وقایع اخیر و عقبنشینی آمریکا در منطقه، گفت: دشمن که مدعی بود از تنگه هرمز عبور میکند، با آتش سنگین دلاوران دریایی سپاه و ارتش مواجه و مجبور به عقبنشینی شد. دشمن چندین مرتبه این شکست سرافکندهبار را تحمل کرده است.
جانشین رئیس سازمان بسیج با تمجید از تلاشهای دولت در تامین نیازهای اساسی مردم در شرایط جنگی، افزود: کشور ما که درگیر جنگی گسترده بود، به لطف پیشبینیها و مدیریتهای صورتگرفته، توانست نیازهای اساسی و حتی غیراساسی مردم را تامین کند و رهبر معظم انقلاب نیز در پیام خود با اشاره به این موضوع، بر اهمیت خدمت به مردم تاکید کردند.
سردار قریشی پیشرفتهای امروز نیروهای مسلح در زمینههای دریایی، هوایی، هوافضا و پهپادی را ریشه در دانش و فناوری بالای صنعت کشور و پشتیبانیهای دولتی دانست و اظهار کرد: دشمنانی که روزی پیشرفتهای ما را تمسخر میکردند، اکنون ناچار به اعتراف صریح به توانمندیهای نظامی خیرهکننده ایران هستند.
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان ضمن تشکر از مجموعه دولت و مدیران و کارکنان وزارت صمت، بر آمادگی کامل برای خدمت به مردم در شرایط جنگی و تحریمی تاکید کرد و گفت: شرایط امروز، شرایط جنگی است و ما وظیفه خود میدانیم که در تامین کالاهای اساسی و بازسازی بخشهای آسیبدیده از جنگ و همچنین صرفهجوییهای لازم، با استفاده از توان مهندسان، متخصصان و کارگران بسیجی و آحاد بسیجیان، در خدمت دولت باشیم.
نظر شما