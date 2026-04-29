  سیاست
  سیاست خارجی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۵:۱۲

ایروانی: ایران حق مقابله با دزدی دریایی آمریکا را دارد

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت اعلام کرد: ایران حق کامل دارد در برابر اقدامات گستاخانه و دزدی دریایی آمریکا مقابله کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی در نامه ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران این اعمال تجاوزکارانه و دزدی دریایی مورد حمایت دولت را به شدیدترین وجه محکوم و قاطعانه رد می‌کند.

وی تصریح کرد: ایالات متحده مسئولیت کامل و غیرقابل انکار بین‌المللی برای تمامی عواقب ناشی از این اقدامات غیرقانونی، از جمله تاثیرات جدی آنها بر ناوبری بین‌المللی، ایمنی دریایی و صلح وامنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را بر عهده دارد.

ایروانی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران طبق حقوق بین‌الملل، حق کامل دارد در برابر این اقدامات گستاخانه مقابله نماید.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت می‌خواهد که این اعمال تجاوزکارانه را به شدیدترین عبارت ممکن محکوم و رویه غیرقانونی اجرای اقدامات اجباری یک‌جانبه وتناقض آشکار آنها با منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل را رد کند و از ایالات متحده بخواهد که فوراً چنین اقدامات غیرقانونی رامتوقف کند و فوراً و بدون شرط، همه کشتی‌ها، محموله واموال توقیف‌شده را آزاد نماید.

متن کامل نامه امیر سعید ایروانی، سفیر ونماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، به دبیر کل و رئیس شورای امنیت بابت توقیف کشتی‌های کشورمان و دزدی دریایی توسط آمریکا به شرح زیر است:

«متعاقب دستور دولت متبوعم و در تکمیل نامه قبلی مورخ ۲۱ آوریلدر خصوص توقیف غیرقانونی کشتی‌های تجاری ایرانی توسطایالات متحده، بدین‌وسیله توجه جنابعالی و اعضای شورای امنیترا به طور فوری به ادامه اعمال خلاف بین‌المللی ایالات متحده ازطریق توقیف دزدی‌مانند دیگر و هدف‌گیری عمدی کشتی‌های تجاری، یعنی اِم.تی مجستیک و اِم.تی تیفانی، جلب می‌نمایم. دراین خصوص، مایلم توجه را به بیانیه عمومی اخیر صادرشده توسط یک دادستان ایالات متحده جلب کنم که اعتراف صریح وعمدی به عمل خلاف بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. در یک پست رسانه اجتماعی مورخ ۲۷ آوریل، دادستان ایالات متحده با افتخاراز توقیف به سبک دزدی دریایی دو کشتی اِم.تی مجستیک و اِم.تی تیفانی و سرقت متعاقب ۳.۸ میلیون بشکه نفت ایرانی سخن گفته است.

بیانیه دادستان ایالات متحده به وضوح تأیید می‌کند که نیروهای مسلح ایالات متحده، کشتی‌های تجاری ایران را در دریای آزاد، براساس رویکرد زورگویانه خود، رهگیری کرده، سوار شده و به زور توقیف کرده‌اند. چنین رفتاری چیزی جز نمونه دیگری از اعتیاد ایالات متحده به قانون‌ستیزی نیست و نقض آشکار منشورسازمان ملل متحد، به ویژه ماده ۲(۴) آن محسوب می‌شود.

علاوه بر این، اقدامات ایالات متحده دقیقاً در چارچوب تعریف عمل تجاوزکارانه طبق قطعنامه ۳۳۱۴ (۱۹۷۴) مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد که تجاوز را به عنوان استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه دولت دیگر در نقض منشور تعریف می ‌کند، از جمله حملات نیروهای مسلح یک دولت علیه ناوگان دریایی دولت دیگر. در واقع، ایالات متحده از طریق اعتراف رسمی خود، استفاده از نیروی مسلح علیه کشتی‌هایی را که در فعالیت تجاری قانونی مشغول بوده‌اند، تأیید کرده است.

این اعمال شنیع و خلاف، علاوه بر این، قواعد تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل حاکم بر حقوق دریا را نقض می‌کنند، تهدید مستقیم برای ایمنی و امنیت دریایی ایجاد می‌کنند و وضعیت پرتنش در منطقه را تشدید می‌نمایند. از نظر ماهیت و اثر، چنین اقداماتی معادل دزدی دریایی و تروریسم مورد حمایت دولت هستند که تحت پوشش فرایندهای داخلی فاقد اعتبار تحت حقوق بین‌الملل انجام می‌شوند.

استناد به ترتیبات داخلی که ذاتاً غیرقانونی هستند، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند چنین جنایت نفرت‌انگیزی را که با توسل به زورارتکاب یافته است، توجیه کند. چنین رفتاری مصداق اجبارغیرقانونی، مداخله در تجارت قانونی بین‌المللی و توقیف غیرقانونی اموال است و در عین حال سابقه خطرناکی ایجاد می‌کند که حاکمیت قانون را در سطح بین‌المللی به شدت تضعیف می‌نماید.

جمهوری اسلامی ایران این اعمال تجاوزکارانه و دزدی دریایی مورد حمایت دولت را به شدیدترین وجه محکوم و قاطعانه ردمی‌کند. ایالات متحده مسئولیت کامل و غیرقابل انکار بین‌المللی برای تمامی عواقب ناشی از این اقدامات غیرقانونی، از جمله تاثیرات جدی آنها بر ناوبری بین‌المللی، ایمنی دریایی و صلح وامنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را بر عهده دارد.

جمهوری اسلامی ایران طبق حقوق بین‌الملل، حق کامل دارد در برابر این اقدامات گستاخانه مقابله نماید. با توجه به مراتب فوق، جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت می‌خواهد که:

- این اعمال تجاوزکارانه را به شدیدترین عبارت ممکن محکوم نماید و رویه غیرقانونی اجرای اقدامات اجباری یک‌جانبه وتناقض آشکار آنها با منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل را رد کند؛

- از ایالات متحده بخواهد که فوراً چنین اقدامات غیرقانونی رامتوقف کند و فوراً و بدون شرط، همه کشتی‌ها، محموله واموال توقیف‌شده را آزاد نماید؛ 

- اقدامات فوری و ملموس اتخاذ نماید تا از تکرار چنین نقض ‌های جدی که تهدید مستقیم علیه صلح و امنیت بین‌المللی، آزادی ناوبری و تمامیت نظم حقوقی بین‌المللی محسوب می‌شوند، جلوگیری شود.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.»

    • IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      آمریکا دست از سر ایران بر نمی داره حالا با هر بهانه ای چه دریایی چه زمینی چه هوایی یه دشمن همیشگی
    • IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      اینجور کاری که امریکا انجام داده غیر قانونیه ،ودرست نیست
    • IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      آمریکا جنایتکار باید به طور کامل از منطقه خاورمیانه خارج شود. اسرائیل جنایتکار باید به طور کامل از منطقه غرب آسیا خارج شود.
    • IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      ارتش تروریست آمریکا جنایتکار تهدید جدی برای صلح است
    • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      غارت کشتی‌های حامل نفت ایران، دزدی دریایی است | دولت وحشی آمریکا جنایتکار باید پاسخگو شود آمریکا مانند دزدان دریایی و تروریست‌ها عمل می‌کند شورای امنیت سازمان ملل متحد هم شریک جرم جنایت های آمریکا بوده است.
    • IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      کاخ سفید: مذاکرات با ایران ادامه دارد/ و این در حالی است که مذاکرات اسلام آباد پاکستان لغو شده است.
      • IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
        آمریکا دنبال هیچ توافقی نیست چون به خاطر که آمریکا در سال 1397 به صورت غیرقانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم منشور سازمان ملل را نقض کرده است. از ادامه مذاکرات ایران و آمریکا استقبال نمی‌کنیم.
      • IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
        ترامپ جنایتکار بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است. ایران تسلیم زورگویی آمریکا جنایتکار نمی‌شود و ترامپ جنایتکار هم آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد. مذاکره ایران با آمریکا و هم اروپا به نفع مردم ایران و کشور ایران نیست و از سال 1394 تاکنون هم نبوده است چون به خاطر که بعد از مذاکره مشکلات ایران با آمریکا و هم اروپا 1000 برابر افزایش یافته است.
      • IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
        و این در حالی است که جهان تاوان جنایت جنگی و جنایت بشریت دولت وحشی آمریکا جنایتکار را می‌دهد. و این در حالی است که جهان تاوان جنایت جنگی و جنایت بشریت نیروی دریایی و نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار را می‌دهد.
    • IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      به ترامپ توصیه می‌کنم خفه شود قبل از جنگ ترامپ، تنگه هرمز باز بود و بنزین ارزان بود
      • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
        آمریکا جنایتکار، اروپا جنایتکار، اسرائیل جنایتکار، هر سه دشمن درجه یک ملت ایران و دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی هستند.
    • IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      تنگه هرمز بدون توافق با ایران باز نخواهد شد ترامپ جنایتکار فکر می‌کرد ایران مثل افغانستان است! ترامپ جنایتکار فکر می‌کرد ایران مثل عراق است! ترامپ جنایتکار فکر می‌کرد ایران مثل لیبی است! ترامپ جنایتکار فکر می‌کرد ایران مثل ونزوئلا است!
    • IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      آماده دفاع از امنیت ملی ایران در برابر زیاده‌خواهی هستیم. پاسخ تهدید دشمن تهدید است، مذاکره نیست
    • IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      سئوال اینجاست که پس چرا تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیل به ایران تاکنون در دادگاه بین المللی پیگیری نشده است؟
    • IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      و این در حالی است که متأسفانه دیوان بین‌المللی دادگستری تاکنون نتوانسته است که در مورد تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی رژیم کودک کش صهیونیستی رسیدگی کند شرم آور و تاسف بار است.
    • IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار حق حضور در منطقه خلیج فارس، خاورمیانه و غرب آسیا را ندارند. ترامپ جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است. ترامپ جنایتکار مردم ایران را ترور، بمباران و قتل عام کرده است و باید در دادگاه بین المللی محاکمه و مجازات شود.
    • IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      ایران از سال 1359 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که هرگز تسلیم خواسته‌های غیرقانونی آمریکا و متحدانش نخواهد شد
    • IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      در دی ماه سال 1404 به جنایتکاران هشدار داده بودیم که تجاوز و حمله به ایران برای آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود
    • IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      1 - عربستان سعودی در حمله به کشور ما شریک است. 2 - امارات در حمله به کشور ما شریک است. 3 - قطر در حمله به کشور ما شریک است. 4 - بحرین در حمله به کشور ما شریک است. 5 - کویت در حمله به کشور ما شریک است. 6 - اردن - در حمله به کشور ما شریک است.
    • IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به آمریکا جنایتکار هم ندارد. غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به ترامپ جنایتکار هم ندارد. سئوال اینجاست که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در خاک بحرین چه غلطی می کنند؟ به سران بحرین هشدار می دهیم که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار فوری و سریع خاک بحرین را ترک کنند.
    • IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      آمریکا جنایتکار باید خسارات جنگ 12 روزه را بپذیرد آمریکا جنایتکار باید خسارات ناآرامی های دی ماه سال 1404 را بپذیرد. آمریکا جنایتکار باید خسارات جنگ 40 روزه را بپذیرد. آمریکا جنایتکار باید خسارات حمله به تآسیسات صلح آمیز هسته ای ایران را بپذیرد. آمریکا جنایتکار باید خسارات حمله به مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران را بپذیرد. آمریکا جنایتکار باید پول ترور رهبر انقلاب و نظامیان ایران را بپذیرد.
    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      آمریکا، اروپا، هر دو از سال 1332 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران هستند. آمریکا، اروپا، هر دو از سال 1357 تاکنون دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی هستند. آمریکا، اروپا، هر دو از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
      • IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
        احسنت. دقیق گفتی
    • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      هنوز برگه‌های جدیدمان را رو نکرده‌ایم| اهمیت باب‌المندب کمتر از تنگه هرمز نیست اهمیت باب‌المندب کمتر از تنگه هرمز نیست و یمنی‌ها منتظرند تا این تنگه را مسدود کنند و ضربه دیگری به آمریکا وارد کنند.
    • IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      ایران در نبرد با آمریکا و اسرائیل دست برتر را دارد و تمام تحلیلگران آمریکایی و اروپایی و جهان می‌دانند و به ترامپ گوشزد کرده‌اند که در این جنگ شکست خورده‌اید و وضعیت آمریکا را هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ حیثیتی بدتر از این نکن.
    • IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      محاصره دریایی یک حرکت منفعلانه و بی‌ارزش است؛ در حال حاضر حدود ۱۲۰ تا کشتی در سمت دیگر تنگه هرمز منتظر تردد هستند و طبق اخبار بسیاری از کشتی‌های ایران در حال تردد بوده و نیرو‌های تروریستی آمریکا جرات برخورد نداشته‌اند.
    • IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      نیرو‌های مسلح ایران به راحتی در مقابل هر دزدی دریایی آمریکا، می‌توانیم کشتی‌های کشور‌های متخاصم را توقیف و به سمت سواحل ایران منتقل کنیم بنابراین همه معتقدند که این ترفند ترامپ فقط یه حرکت مذبوحانه و بدون تأثیرگذاری است.
    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      ما دست بالاتر را همچنان داریم ما هنوز برگه‌های جدیدمان را رو نکرده‌ایم؛ اهمیت باب‌المندب کمتر از تنگه هرمز نیست و یمنی‌ها منتظرند تا این تنگه را مسدود کنند و ضربه دیگری به آمریکا وارد کنند.
    • IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      چند بار به ترامپ اعتماد کردید کافی نبود؟!

