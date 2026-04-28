سفیر ایران در سازمان ملل: رژیم تروریست اسرائیل تهدید جدی برای صلح است

به گزاش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی در نشست شورای امنیت اظهار داشت: «غزه همچنان ویران و تحت محاصره است. رژیم اشغالگر اسرائیل به نقض آتش‌بس از طریق حملات نظامی و محدودیت‌های شدید بر دسترسی بشردوستانه ادامه می‌دهد که گرسنگی و رنج غیرنظامیان را تشدید می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: در همین حال، گسترش شهرک‌سازی غیرقانونی در کرانه باختری همچنان ادامه دارد؛ امری که نقض آشکار حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های ذی‌ربط سازمان ملل متحد بوده و اشغال و بی‌ثباتی را بیش از پیش تثبیت می‌کند.

ایروانی گفت: جمهوری اسلامی ایران از هر تلاش معتبر برای پایان دادن به رنج مردم فلسطین حمایت می‌کند. هر راه‌حل پایدار برای غزه باید شامل آتش‌بس پایدار و دائمی، خروج کامل نیروهای اشغالگر و دسترسی بدون مانع بشردوستانه باشد، در حالی که حق غیرقابل سلب مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت به طور کامل مورد احترام قرار گیرد. در موازات آن، مسئولیت‌پذیری امری ضروری است. کسانی که مسئول نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت هستند باید پاسخگو شوند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل ادامه داد: تجاوز اسرائیل محدود به سرزمین اشغالی فلسطین نیست. این رژیم به نقض حقوق بین‌الملل در سراسر منطقه از طریق اقدامات بی‌ثبات‌کننده مکرر و اعمال تجاوزکارانه در خاک سوریه، اشغال غیرقانونی مداوم بلندی‌های جولان سوریه و نقض‌های مستمر حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان ادامه می‌دهد.

ایروانی تصریح کرد: شورای امنیت باید به طور قاطع عمل کند تا اسرائیل را وادار به رعایت کامل آتش‌بس در لبنان، توقف فوری همه حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی و همچنین خروج همه نیروهای اشغالگر خود کند.

سفیر ایران در سازمان ملل همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل جنگ تجاوزکارانه بی‌دلیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را آغاز کردند که نقض آشکار حقوق بین‌الملل از جمله ممنوعیت توسل به زور و قاعده آمره ممنوع‌کننده تجاوز است.

ایروانی افزود: متجاوزان مرتکب نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه شده‌اند و عمداً زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داده‌اند. در یکی از موارد، یک مدرسه دخترانه در میناب نابود شد که منجر به شهادت بیش از ۱۶۸ دانش‌آموز شد.

نماینده ایران در سازمان ملل خاطر نشان کرد: «تا ۸ آوریل، حداقل ۳۳۷۵ غیرنظامی کشته شده‌اند. بیش از ۷۰۰ مؤسسه آموزشی، تأسیسات بهداشتی و فرهنگی مورد حمله قرار گرفته‌اند. زیرساخت‌های صنعتی حیاتی نیز هدف قرار گرفته است.

سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: ایالات متحده و رژیم اسرائیل باید مسئولیت کامل را بپذیرند و پاسخگو باشند. مسئولیت کیفری فردی برای جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت باید مطابق حقوق بین‌الملل پیگیری شود.

وی تصریح کرد: امنیت در منطقه ما تجزیه‌ناپذیر و به شدت به هم وابسته است. دستیابی به امنیت جمعی واقعی نیازمند پاسخی متحد است که مستقیماً به منبع اصلی بی‌ثباتی یعنی رژیم اشغالگر اسرائیل بپردازد. این رژیم قانون‌شکن و تروریست همچنان تهدیدی جدی و مداوم برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود.

ایروانی افزود: اتهامات بی‌اساس مطرح‌شده علیه کشورم را به طور قاطع رد می‌کنم. متأسفانه برخی هیات‌ها بار دیگر تلاش کردند علل ریشه‌ای وضعیت کنونی در منطقه را نادیده بگیرند و به جای پرداختن به اقدامات غیرقانونی و بی‌ثبات‌کننده ایالات متحده و رژیم اسرائیل، تقصیر را متوجه ایران کنند.

وی تصریح کرد: به عنوان یک رژیم اشغالگر و متجاوز، نماینده اسرائیل فاقد هرگونه جایگاه قانونی، اخلاقی یا سیاسی برای نصیحت یا اتهام‌زنی به کشورهای عضو است.